2025 में भी जारी रहा कांग्रेस का चुनावी पतन, BJP के सामने हर मोर्चे पर फेल; 2026 में अस्तित्व का संकट

संक्षेप: 2025 कांग्रेस के लिए सबक का साल था। चुनावी हार और आंतरिक कलह ने पार्टी को कमजोर किया। अगर कांग्रेस ने इन सबकों से नहीं सीखा, तो 2026 और उसके बाद 2029 लोकसभा तक उसकी स्थिति और खराब हो सकती है।

2025 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के लिए एक और विफलता का साल साबित हुआ। 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली कुछ उम्मीद के बाद, पार्टी को राज्य विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा, साथ ही आंतरिक गुटबाजी और संगठनात्मक कमजोरियों ने इसे और कमजोर कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली बढ़त अब कांग्रेस के लिए एक दूर का सपना बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जबकि स्थानीय निकाय चुनावों में भी उसकी स्थिति खराब रही। यह साल कांग्रेस के लिए केवल गिरावटों वाला रहा, जहां कोई बड़ी जीत नहीं मिली और पार्टी की एकता पर सवाल उठते रहे।

दिल्ली और बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस को पूरी तरह से मात देते हुए एकतरफा जीत दर्ज की। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पराजय केवल चुनावी हार नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर गहरे संकट का संकेत है। विशेषज्ञों ने पार्टी नेतृत्व से गंभीर लोगों को आगे लाने और गंभीर मुद्दों पर राजनीति करने की अपील की है।

कभी विशाल जनाधार वाली पार्टी अब गैर-मौजूद सी जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य और पूर्व कोर्स हेड योगेश कामदार ने कहा- यह एक दुखद स्थिति है। यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके पास लोगों का जबरदस्त भरोसा रहा है। सौ साल से ज्यादा के इतिहास में इसने शानदार काम किया, लेकिन आज यह लोगों की राय में लगभग गैर-मौजूद हो गई है। और यह उसकी अपनी गलती है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर देवेंद्र पाई के अनुसार, कांग्रेस की विफलताओं की जड़ें पार्टी की अनुकूलन क्षमता की कमी, करिश्माई नेतृत्व के अभाव और कमजोर संगठनात्मक ढांचे में हैं।

चुनावी हारों की लहर 2025 में मुख्य रूप से दो बड़े राज्य विधानसभा चुनाव हुए: दिल्ली और बिहार। दोनों में कांग्रेस को भारी झटका लगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव (फरवरी 2025) आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को हराकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता हासिल की। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतीं। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा- पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। इससे पहले 2020 में भी कांग्रेस शून्य पर थी, लेकिन 2025 में इंडिया गठबंधन का टूटना और आप के साथ गठबंधन न होना कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। आप ने इंडिया ब्लॉक से अलग होकर चुनाव लड़ा, जिससे विपक्षी वोट बंट गए।

दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद उतरी थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में 99 सीटें यानी 2019 की तुलना में लगभग दोगुनी सीटें जीतकर पार्टी को कुछ आत्मविश्वास मिला था। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और झारखंड में गठबंधन सरकारें भी बनीं।

हालांकि दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और BJP के बीच माना जा रहा था, फिर भी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, खासतौर पर जब पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा। परिणाम एक बार फिर निराशाजनक रहे। कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में अपना खाता खोलने में नाकाम रही, हालांकि उसके वोट शेयर में 2020 की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

देवेंद्र पाई के अनुसार- 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की जीत नहीं, बल्कि BJP की हार थी। मध्य स्तर के नेतृत्व में कुछ आत्मसंतोष था, जिसे BJP ने तुरंत ठीक किया- हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर बिहार तक। योगेश कामदार ने दिल्ली के नतीजों को कांग्रेस के खिलाफ बन चुके जनमानस से जोड़ा। उन्होंने कहा- लोग सरकार से नाराज हो सकते हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर कांग्रेस को नहीं चुनते। ‘कांग्रेस को छोड़कर कुछ भी’ वाली मानसिकता पार्टी के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है।

बिहार विधानसभा चुनाव: जितनी आबादी, उतना हक भी बेअसर बिहार चुनाव कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ‘जितनी आबादी, उतना हक’ राजनीति के लिए एक अहम परीक्षा माने जा रहे थे। जाति आधारित राजनीति के लिए प्रसिद्ध बिहार में कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। लेकिन BJP ने इस मुद्दे पर समय रहते नीति स्तर पर जवाब देकर कांग्रेस के हमले की धार कुंद कर दी।

देवेंद्र पाई के मुताबिक- कांग्रेस ने यह मुद्दा बहुत पहले उठा दिया, जिससे BJP को प्रतिक्रिया का पूरा समय मिल गया। उन्होंने जाति जनगणना पर सहमति दे दी और मामला वहीं खत्म हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं और महाराष्ट्र व हरियाणा चुनावों में कथित धांधली की बात दोहराई।

यही नहीं, उन्होंने SIR को BJP द्वारा वंचित तबकों के वोट हटाने की साजिश बताया। लेकिन योगेश कामदार ने इन आरोपों को हल्का और प्रमाणहीन करार दिया। बिना सबूत के मुद्दों को राष्ट्रीय आपदा की तरह पेश करना ‘भेड़िया आया’ वाली कहानी जैसा है। नतीजा यह होता है कि जब सचमुच संकट आए, तब कोई भरोसा नहीं करता।

देवेंद्र पाई का मानना है कि राहुल गांधी में इन आरोपों को विश्वसनीय बनाने का गंभीर राजनीतिक वजन नहीं है। अगर यही बात मोदी विपक्ष में रहते हुए कहते, तो शायद लोग ज्यादा भरोसा करते। राहुल गांधी को लोग गंभीर नेता नहीं मानते। चुनावी नतीजे भी यही दर्शाते हैं।

नीतीश कुमार की जद(यू) और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार में भारी जीत हासिल की, 243 में से 202 सीटें जीतकर महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर समेट दिया। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 6 सीटें जीत सकीं- उसका स्ट्राइक रेट मात्र 10% रहा। यह 2010 के बाद पार्टी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन था। वोट शेयर भी गिरा, और ओवैसी की एआईएमआईएम तथा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने स्पॉइलर की भूमिका निभाई।

निकाय चुनावों में भी खराब प्रदर्श इनके अलावा, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों (नगर परिषद और नगर पंचायत) में महायुति गठबंधन (भाजपा-शिवसेना-एनसीपी) ने भारी जीत दर्ज की। 288 सीटों में कांग्रेस मात्र 27-28 पर ही जीत सकी, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने बहुमत हासिल किया। कुल मिलाकर, 2025 में कांग्रेस कोई बड़ा राज्य नहीं जीत सकी और विपक्षी एकता (इंडिया ब्लॉक) पूरी तरह बिखर गई। 2024 लोकसभा में मिली 99 सीटों की उम्मीद धूमिल पड़ गई।

आंतरिक खींचतान: थरूर प्रकरण से कर्नाटक संकट तक 2025 में कांग्रेस की वैचारिक और संगठनात्मक कमजोरियां आंतरिक मतभेदों के रूप में भी सामने आईं। केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस सांसद शशि थरूर को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर भारत का पक्ष रखने के लिए अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के दौरे पर भेजा गया, जबकि कांग्रेस ने उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया था।

बाद में थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परोक्ष टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी ‘नेशन फर्स्ट’ में विश्वास करती है, ‘मोदी फर्स्ट’ में नहीं। योगेश कामदार ने इस विवाद पर कहा कि मतभेद का मतलब पार्टी-विरोध नहीं होता और कांग्रेस को अपने नेताओं को ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए।

कर्नाटक में भी सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कथित सत्ता-साझेदारी समझौते को लेकर टकराव बढ़ा, जिससे शासन प्रभावित हुआ। देवेंद्र पाई ने इसकी तुलना राजस्थान के सचिन पायलट–अशोक गहलोत विवाद से की और नेतृत्व की कमी को इसका कारण बताया।

2026 की चुनौती: अस्तित्व की लड़ाई 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कांग्रेस को वापसी करनी है, तो गहरे स्तर पर आत्ममंथन जरूरी है। देवेंद्र पाई के अनुसार- BJP अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट है। कांग्रेस को अपने अतीत के गौरव से बाहर निकलकर खुद को नए सिरे से परिभाषित करना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि लंबे शासन के कारण BJP के खिलाफ भविष्य में एंटी-इंकम्बेंसी बनेगी, लेकिन इसका लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब कांग्रेस एक जमीनी, स्वाभाविक नेता को आगे लाए और संगठन को मजबूत करे। योगेश कामदार ने भी चेतावनी दी कि पार्टी के पास बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन अस्तित्व के लिए उसे सबसे उपयुक्त रणनीति अपनानी होगी।