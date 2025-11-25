निष्पक्ष रहकर भी कुछ कहूं तो… शशि थरूर ने कांग्रेसियों पर ही साधा निशाना; दी सहयोग की सीख

संक्षेप: थरूर ने कहा कि लोगों को सिर्फ सोच की शुद्धता में दिलचस्पी है, लेकिन आप इस तरह से काम नहीं कर सकते...किसी ने चुनाव जीता है और सरकार बनाई है। अगर राज्य केंद्र के लोगों के साथ सहयोग नहीं करेगा, तो आप कुछ भी कैसे कर पाएंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हाल ही में एक इवेंट में कहा है कि सिर्फ सोच की शुद्धता से देश नहीं बन सकता और न ही लोग राजनीति में इससे जीत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में जीतने के लिए हमें मिलकर भी काम करना पड़ता है। हाल ही में दुबई में अमृता न्यूज के एक इवेंट में कांग्रेस सांसद ने कहा, "हमें कभी-कभी अलग-अलग सोच के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए... प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारी पॉलिटिक्स यह मांग करती है कि हर कोई सोच के हिसाब से शुद्धतावादी हो, इसलिए हम दूसरी तरफ की कोई खूबी नहीं देख पाते हैं या दूसरी तरफ के किसी से बात नहीं करते हैं।"

उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि प्रधानमंत्री के भाषणों पर निष्पक्ष टिप्पणी करने पर भी उनको सियासी तौर पर निशाना बनाया जाता है। इस इवेंट का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया गया है, जिसमें थरूर ने कहा, “प्रधानमंत्री के भाषण पर मेरे एक न्यूट्रल पोस्ट पर भी प्रधानमंत्री की तारीफ़ करने का आरोप लगाया गया है... मैंने तारीफ का एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने बस भाषण के बारे में बताया। बात यह है कि अभी हमारे देश में ऐसा ही माहौल है।”

लोगों को सिर्फ सोच की शुद्धता में दिलचस्पी थरूर ने कहा, "लोगों को सिर्फ सोच की शुद्धता में दिलचस्पी है, लेकिन आप इस तरह से काम नहीं कर सकते...किसी ने चुनाव जीता है और सरकार बनाई है। आपने अपने राज्य में चुनाव जीता है और आप सरकार बनाते हैं...अगर आपका राज्य केंद्र के लोगों के साथ सहयोग नहीं करेगा, तो आप कुछ भी कैसे कर पाएंगे।" थरूर ने केरल मूल के ज़्यादातर लोगों के बीच कहा, "मेरे हिसाब से, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सच में कहना होगा कि सहयोग करना हमारे हित में है...यह हमारे लोगों के हित में है...भारत और केरल दोनों के नागरिकों के हित में है।"

सहयोग तो करना पड़ेगा थरूर ने कहा, "हां, मैं रूलिंग पार्टी से सहमत नहीं हूं, लेकिन वे रूलिंग पार्टी हैं। उन्हें देश में जनादेश मिला है। मैं उनके साथ काम करूंगा। अगर वे कोई ऐसी स्कीम लेकर आते हैं, जिससे राज्य को पैसा मिलेगा, तो मैं अपने विश्वास के दायरे में इस पर बात करूंगा, ताकि मैं अपने राज्य के लिए पैसा ला सकूं...इस तरह का सहयोग ज़रूरी है।" उन्होंने कहा, “हाल ही में, एक स्कीम को रिजेक्ट कर दिया गया और पैसा देने से मना कर दिया गया, जबकि केरल को इसकी जरूरत है... जबकि स्कूलों को इसकी ज़रूरत है... यह पागलपन है, यह टैक्सपेयर्स का पैसा है और केरल को मिलना चाहिए था।”