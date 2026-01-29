लावारिस कुत्तों पर होती हैं सिर्फ हवा-हवाई बातें; SC ने ऐसा क्यों कहा, महाराष्ट्र की तारीफ

संक्षेप: अदालत ने कहा कि कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने संस्थानों में लावारिस कुत्तों के बारे में आंकड़े पेश किया है, लेकिन किसी भी कुत्ते को संस्थानों से हटाया नहीं गया है। पीठ ने कहा कि हर सार्वजनिक इमारत में बाड़ लगाई जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लावारिस कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए जाने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकांश राज्य सरकारें कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, शेल्टर और कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर ‘हवा-हवाई बातें’ कर रही हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश आंकड़े, मानव संसाधन और एक स्पष्ट कार्ययोजना के बगैर गोलमोल दावे कर रही हैं।

पीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि राज्य सरकारें लावारिस कुत्तों की नसबंदी की क्षमता बढ़ाने के उसके आदेशों का प्रभावी तरीके से पालन करने के बजाए कहानियां बना रही है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा हलफनामों से पता चलता है अधिकांश राज्य/केंद्र प्रदेश सरकारें अस्पष्ट बयान दे रही हैं, जबकि वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने अस्पष्ट बयान देने वाले राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। पीठ अब पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पेश हलफनामों पर विचार करेगी।

आंकड़े पर्याप्त नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हलफनामों पर विचार करते हुए कहा कि 8 माह में महज 68,000 कुत्तों की नसबंदी करना आबादी को नियंत्रित करने के पर्याप्त नहीं है। न्याय मित्र ने पीठ से कहा दिल्ली में कुत्तों के नसबंदी की संख्या को इस साल तक इसे दोगुना किया जाना चाहिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने संस्थानों में लावारिस कुत्तों के बारे में आंकड़े पेश किया है, लेकिन किसी भी कुत्ते को संस्थानों से हटाया नहीं गया है। पीठ ने कहा कि हर सार्वजनिक इमारत में बाड़ लगाई जानी चाहिए।