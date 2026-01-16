Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsOnly 3 lawyers from Delhi High Court have been appointed as judges Bar Association expressed concerns to CJI
दिल्ली HC के सिर्फ 3 वकील बने जज; CJI सूर्यकांत के सामने बार एसोसिएशन ने जताई चिंता, मिला जवाब

संक्षेप:

एन. हरिहरन ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 47,000 अधिवक्ता अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 17 महीनों में इस विशाल बार से केवल 3 सदस्यों को ही जज के रूप में पदोन्नत किया गया है।

Jan 16, 2026 08:04 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के सम्मान में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में न्यायपालिका और बार के बीच के असंतुलन का मुद्दा गरमाया रहा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन. हरिहरन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में वकीलों की कथित अनदेखी पर अपनी बात रखी।

एन. हरिहरन ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 47,000 अधिवक्ता अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 17 महीनों में इस विशाल बार से केवल 3 सदस्यों को ही जज के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हम इन नियुक्तियों का स्वागत करते हैं, लेकिन वर्तमान धारणा यह बन गई है कि बार से जजों की नियुक्ति अब एक नियम नहीं, बल्कि एक अपवाद बन गई है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्तिगत नियुक्ति पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि हम केवल संतुलन और निष्पक्षता की अपील कर रहे हैं।”

हरिहरन ने नियुक्तियों के अलावा हाई कोर्ट में बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे दूर करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

CJI सूर्यकांत का जवाब

बार एसोसिएशन की चिंताओं को सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने हरिहरन द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि समय के साथ सिस्टम प्रभावी ढंग से इन मुद्दों का समाधान करेगा। सीजेआई ने डीएचसीबीए के ऐतिहासिक योगदान की भी सराहना की। उन्होंने जस्टिस एच.आर. खन्ना के कार्यकाल के दौरान बार द्वारा दिखाए गए साहस का उदाहरण देते हुए कहा कैसे जस्टिस खन्ना की 'सुपरसेशन' के दौरान श्री प्राण नाथ लेखी को जेल में रहते हुए बार का अध्यक्ष चुना गया था।

सीजेआई ने कहा कि पेशेवर निकायों को हमेशा संवैधानिक अंतरात्मा के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए और दिल्ली हाई कोर्ट बार ने समय-समय पर यह साबित किया है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
