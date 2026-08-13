बदल गए ऑनलाइन राइड बुकिंग के नियम, 'एडवांस टिप' फीचर पर रोक, जानें अब क्या बदलेगा

केंद्र सरकार ने ओला, उबर समेत सभी कैब एग्रीगेटर्स के ऐप्स पर यात्रियों से बुकिंग के समय या राइड के दौरान टिप मांगने की प्रथा पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अब कैब बुक करते समय ऐप स्क्रीन पर 10, 15 या 20 रुपये की टिप देने का विकल्प नहीं दिखेगा।

अक्सर जब हम कैब बुक करते हैं तो टिप वाला ऑप्शन नजर आता था, लेकिन अब वह नहीं दिखेगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने ओला, उबर और अन्य सभी कैब एग्रीगेटर्स के मोबाइल ऐप्स पर यात्रियों से बुकिंग के समय या यात्रा के दौरान टिप मांगने की प्रथा पर रोक लगा दी है। अब कैब बुक करते समय ऐप पर 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये जैसी निश्चित राशि की टिप देने का विकल्प यात्री को नहीं दिखेगा। सरकार का मानना है कि टिप पूरी तरह से यात्री की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होनी चाहिए और इसे किसी भी तरह से राइड की उपलब्धता, बुकिंग की पुष्टि या ड्राइवर द्वारा जल्दी स्वीकार करने से नहीं जोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि टिप प्रथा को खत्म कर दिया गया।

सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेटर्स को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, ऐप पर टिप का विकल्प केवल तब दिखाया जा सकेगा जब यात्रा पूरी हो चुकी हो। यानी बुकिंग प्रक्रिया के दौरान, राइड शुरू होने से पहले या राइड चलने के बीच में किसी भी प्रकार का प्रॉम्प्ट, पॉप-अप संदेश या विकल्प टिप देने के लिए प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। मंत्रालय ने उन व्यवस्थाओं पर भी पूरी तरह से रोक लगाई है जिनमें यात्री को यह संकेत दिया जाए कि टिप देने से उसकी राइड जल्दी कन्फर्म हो जाएगी या ड्राइवर बुकिंग को प्राथमिकता देकर जल्दी स्वीकार कर लेगा।

दरअसल, सरकार का मानना है कि टिप स्वैच्छिक होनी चाहिए। अगर यात्री अपनी संतुष्टि के आधार पर ड्राइवर को अलग से कुछ देना चाहता है, तो यह सुविधा उसे केवल राइड समाप्त होने के बाद होना चाहिए, न कि राइड शुरू होने से पहले। सरकार का मानना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री किसी दबाव, भय या जल्द कैब मिलने की उम्मीद में मजबूर होकर टिप न दें। टिप का निर्णय पूरी तरह से यात्रा के अनुभव और यात्री की संतुष्टि पर निर्भर होना चाहिए।

नए नियमों में टिप को लेकर क्या निर्देश? नए नियमों में टिप की राशि को लेकर दिशानिर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश के अनुसार, यात्री जितनी भी राशि टिप के रूप में देगा, वह सीधे ड्राइवर के खाते में जमा होनी चाहिए। निर्देश के अनुसार, एग्रीगेटर कंपनी इस रकम में से कोई कमीशन, सेवा शुल्क या कोई अन्य हिस्सा नहीं काट सकती। अगर कंपनी टिप राशि में कटौती करती है तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।