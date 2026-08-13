बदल गए ऑनलाइन राइड बुकिंग के नियम, 'एडवांस टिप' फीचर पर रोक, जानें अब क्या बदलेगा
केंद्र सरकार ने ओला, उबर समेत सभी कैब एग्रीगेटर्स के ऐप्स पर यात्रियों से बुकिंग के समय या राइड के दौरान टिप मांगने की प्रथा पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अब कैब बुक करते समय ऐप स्क्रीन पर 10, 15 या 20 रुपये की टिप देने का विकल्प नहीं दिखेगा।
अक्सर जब हम कैब बुक करते हैं तो टिप वाला ऑप्शन नजर आता था, लेकिन अब वह नहीं दिखेगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने ओला, उबर और अन्य सभी कैब एग्रीगेटर्स के मोबाइल ऐप्स पर यात्रियों से बुकिंग के समय या यात्रा के दौरान टिप मांगने की प्रथा पर रोक लगा दी है। अब कैब बुक करते समय ऐप पर 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये जैसी निश्चित राशि की टिप देने का विकल्प यात्री को नहीं दिखेगा। सरकार का मानना है कि टिप पूरी तरह से यात्री की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होनी चाहिए और इसे किसी भी तरह से राइड की उपलब्धता, बुकिंग की पुष्टि या ड्राइवर द्वारा जल्दी स्वीकार करने से नहीं जोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि टिप प्रथा को खत्म कर दिया गया।
सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेटर्स को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, ऐप पर टिप का विकल्प केवल तब दिखाया जा सकेगा जब यात्रा पूरी हो चुकी हो। यानी बुकिंग प्रक्रिया के दौरान, राइड शुरू होने से पहले या राइड चलने के बीच में किसी भी प्रकार का प्रॉम्प्ट, पॉप-अप संदेश या विकल्प टिप देने के लिए प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। मंत्रालय ने उन व्यवस्थाओं पर भी पूरी तरह से रोक लगाई है जिनमें यात्री को यह संकेत दिया जाए कि टिप देने से उसकी राइड जल्दी कन्फर्म हो जाएगी या ड्राइवर बुकिंग को प्राथमिकता देकर जल्दी स्वीकार कर लेगा।
दरअसल, सरकार का मानना है कि टिप स्वैच्छिक होनी चाहिए। अगर यात्री अपनी संतुष्टि के आधार पर ड्राइवर को अलग से कुछ देना चाहता है, तो यह सुविधा उसे केवल राइड समाप्त होने के बाद होना चाहिए, न कि राइड शुरू होने से पहले। सरकार का मानना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री किसी दबाव, भय या जल्द कैब मिलने की उम्मीद में मजबूर होकर टिप न दें। टिप का निर्णय पूरी तरह से यात्रा के अनुभव और यात्री की संतुष्टि पर निर्भर होना चाहिए।
नए नियमों में टिप को लेकर क्या निर्देश?
नए नियमों में टिप की राशि को लेकर दिशानिर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश के अनुसार, यात्री जितनी भी राशि टिप के रूप में देगा, वह सीधे ड्राइवर के खाते में जमा होनी चाहिए। निर्देश के अनुसार, एग्रीगेटर कंपनी इस रकम में से कोई कमीशन, सेवा शुल्क या कोई अन्य हिस्सा नहीं काट सकती। अगर कंपनी टिप राशि में कटौती करती है तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
इसके अलावा, ऐप पर ऐसे कोई संदेश, संकेत या विकल्प प्रदर्शित नहीं किए जा सकते जो यात्री पर टिप देने का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएं। अगर कोई ऐप यह इशारा करता है कि टिप देने से ड्राइवर राइड को प्राथमिकता देगा, जल्दी स्वीकार करेगा या यात्री को कैब शीघ्र उपलब्ध होगी, तो इसे गलत व्यावसायिक प्रथा माना जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये सभी निर्देश ओला, उबर सहित देशभर के सभी कैब एग्रीगेटर्स पर समान रूप से लागू होंगे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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