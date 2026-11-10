थलपति विजय के राज्य में बड़ा कांड; सरकारी बैंक खातों से उड़ाए 22 करोड़ रुपये, मचा बवाल
बीजेपी नेता विनोज पी सेल्वम ने इस घटना को लेकर तमिलनाडु की टीवीके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशासनिक निगरानी, जवाबदेही सवाल खड़े कर दिए हैं।
तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से 22.10 करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसे लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का मामला बताते हुए सरकार की निगरानी व्यवस्था और सरकारी धन की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। पुलिस के मुताबिक, बैंक खातों से करोड़ों रुपये की रकम निकाले जाने का पता चला है। फिलहाल धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन का पता लगाने के साथ यह भी जांच की जा रही है कि इसमें स्थानीय बैंक कर्मचारियों की भूमिका थी या फिर बैंक खातों से जुड़ी गोपनीय जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया गया। पुलिस को इस मामले में नाइजीरिया के अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह के शामिल होने का शक है।
बीजेपी नेता विनोज पी सेल्वम ने इस घटना को लेकर तमिलनाडु की टीवीके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशासनिक निगरानी, जवाबदेही और तैयारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेल्वम ने एक्स पर कहा कि यह पैसा ग्रामीण विकास, जरूरी सेवाओं और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए था। यह आम लोगों के हित में इस्तेमाल होने के लिए सरकार को सौंपा गया धन था। ऐसे में सवाल उठता है कि साइबर अपराधियों ने सरकारी भुगतान व्यवस्था में सेंध कैसे लगाई और करोड़ों रुपये के लेनदेन को अंजाम देने में वे कैसे सफल रहे।
TVK सरकार पर BJP हुई हमलावर
विनोज पी सेल्वम ने सरकारी व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर इस दौरान सुरक्षा जांच, वित्तीय नियंत्रण और लेनदेन की निगरानी करने वाले तंत्र कहां थे? सेल्वम के मुताबिक, इतनी बड़ी रकम का खातों से निकल जाना सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी धन की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही से भी जुड़ा है। पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि रकम किन खातों में भेजी गई और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। जांच में बैंक से जुड़ी जानकारियों के दुरुपयोग की आशंका को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
बीजेपी नेता ने इस दौरान मुख्यमंत्री थलपति विजय के समर्थकों और उनकी सोशल मीडिया टीम पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर राजनीतिक पार्टी का अपना IT डिपार्टमेंट होता है, लेकिन तमिलनाडु में एक अलग ही स्थिति देखने को मिली है। पहली बार किसी अभिनेता का फैन क्लब और उसकी सोशल मीडिया टीम हैशटैग ट्रेंड कराने से आगे बढ़कर राज्य सरकार चलाने की भूमिका में नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाना और किसी राज्य का प्रशासन संभालना दो बिल्कुल अलग काम हैं। तमिलनाडु को इस मामले में पारदर्शी जवाब देने वाली सरकार, मजबूत संस्थानों और ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जो आम लोगों के पैसे की सुरक्षा कर सके।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें