थलपति विजय के राज्य में बड़ा कांड; सरकारी बैंक खातों से उड़ाए 22 करोड़ रुपये, मचा बवाल

बीजेपी नेता विनोज पी सेल्वम ने इस घटना को लेकर तमिलनाडु की टीवीके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशासनिक निगरानी, जवाबदेही सवाल खड़े कर दिए हैं।

तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से 22.10 करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसे लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का मामला बताते हुए सरकार की निगरानी व्यवस्था और सरकारी धन की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। पुलिस के मुताबिक, बैंक खातों से करोड़ों रुपये की रकम निकाले जाने का पता चला है। फिलहाल धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन का पता लगाने के साथ यह भी जांच की जा रही है कि इसमें स्थानीय बैंक कर्मचारियों की भूमिका थी या फिर बैंक खातों से जुड़ी गोपनीय जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया गया। पुलिस को इस मामले में नाइजीरिया के अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह के शामिल होने का शक है।

बीजेपी नेता विनोज पी सेल्वम ने इस घटना को लेकर तमिलनाडु की टीवीके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशासनिक निगरानी, जवाबदेही और तैयारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेल्वम ने एक्स पर कहा कि यह पैसा ग्रामीण विकास, जरूरी सेवाओं और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए था। यह आम लोगों के हित में इस्तेमाल होने के लिए सरकार को सौंपा गया धन था। ऐसे में सवाल उठता है कि साइबर अपराधियों ने सरकारी भुगतान व्यवस्था में सेंध कैसे लगाई और करोड़ों रुपये के लेनदेन को अंजाम देने में वे कैसे सफल रहे।

TVK सरकार पर BJP हुई हमलावर विनोज पी सेल्वम ने सरकारी व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर इस दौरान सुरक्षा जांच, वित्तीय नियंत्रण और लेनदेन की निगरानी करने वाले तंत्र कहां थे? सेल्वम के मुताबिक, इतनी बड़ी रकम का खातों से निकल जाना सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी धन की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही से भी जुड़ा है। पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि रकम किन खातों में भेजी गई और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। जांच में बैंक से जुड़ी जानकारियों के दुरुपयोग की आशंका को भी ध्यान में रखा जा रहा है।