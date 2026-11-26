सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र, आखिर 30 नवंबर और 2 दिसंबर को क्यों जुटेंगे सांसद?
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उनके अनुसार, लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को बुलाई जाएगी।
संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होने जा रही है। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकें बुलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंत्री के मुताबिक, लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर 2026 को बुलाने का अनुरोध किया गया है। वहीं राज्यसभा की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को बुलाने की मांग की गई है। दोनों सदनों की बैठकें अलग-अलग तारीखों पर शुरू होंगी।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सरकार ने लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से अनुरोध किया है। सरकार चाहती है कि जरूरी काम के लिए लोकसभा सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को फिर से बुलाई जाए। काम की जरूरत के हिसाब से दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर 2026 को खत्म हो सकती है।
क्यों बुलाया गया विशेष सत्र?
दरअसल, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार 2029 से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मकसद से डिलिमिटेशन बिल और संविधान संशोधन बिल को पास कराना चाहती है। महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने के लिए डिलिमिटेशन (सीटों का सीमांकन) और संबंधित संशोधनों की जरूरत पड़ती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए स्पेशल सेशन बुला रही है।
बता दें कि सरकार ने हाल ही में खत्म हुए मानसून सत्र को आगे नहीं बढ़ाया था। मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया था। आमतौर पर जब सरकार किसी बड़े बिल को जल्दी पास कराना चाहती है, तो वह सत्र को बढ़ाती है या नया सत्र बुलाती है। इसी वजह से मानसून सत्र को न बढ़ाने के बाद से स्पेशल सेशन की चर्चा शुरू हो गई थी।
क्या कहता है नियम?
संसदीय नियमों के अनुसार, स्पेशल सेशन बुलाने के लिए सरकार को कम से कम तीन दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। किरेन रिजिजू ने स्पीकर और चेयरमैन को अनुरोध कर दिया है, इसलिए अब दोनों सदनों के अध्यक्षों की मंजूरी के बाद तारीखों की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। अगर 30 नवंबर और 2 दिसंबर को सत्र शुरू होता है, तो तीन दिन के नोटिस की शर्त भी पूरी हो जाएगी।
किन-किन बिलों पर होगी चर्चा?
किरेन रिजिजू ने साफ किया कि यह फैसला जरूरी सरकारी कामों को पूरा करने के लिए लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सत्र में किन-किन बिलों पर चर्चा होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में महिला आरक्षण से जुड़े डिलिमिटेशन और संविधान संशोधन बिलों का नाम सबसे आगे आ रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि सत्र सिर्फ इसी मकसद से बुलाया जा रहा है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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