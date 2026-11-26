संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उनके अनुसार, लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को बुलाई जाएगी।

संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होने जा रही है। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकें बुलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंत्री के मुताबिक, लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर 2026 को बुलाने का अनुरोध किया गया है। वहीं राज्यसभा की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को बुलाने की मांग की गई है। दोनों सदनों की बैठकें अलग-अलग तारीखों पर शुरू होंगी।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सरकार ने लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से अनुरोध किया है। सरकार चाहती है कि जरूरी काम के लिए लोकसभा सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को फिर से बुलाई जाए। काम की जरूरत के हिसाब से दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर 2026 को खत्म हो सकती है।

क्यों बुलाया गया विशेष सत्र? दरअसल, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार 2029 से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मकसद से डिलिमिटेशन बिल और संविधान संशोधन बिल को पास कराना चाहती है। महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने के लिए डिलिमिटेशन (सीटों का सीमांकन) और संबंधित संशोधनों की जरूरत पड़ती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए स्पेशल सेशन बुला रही है।

बता दें कि सरकार ने हाल ही में खत्म हुए मानसून सत्र को आगे नहीं बढ़ाया था। मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया था। आमतौर पर जब सरकार किसी बड़े बिल को जल्दी पास कराना चाहती है, तो वह सत्र को बढ़ाती है या नया सत्र बुलाती है। इसी वजह से मानसून सत्र को न बढ़ाने के बाद से स्पेशल सेशन की चर्चा शुरू हो गई थी।

क्या कहता है नियम? संसदीय नियमों के अनुसार, स्पेशल सेशन बुलाने के लिए सरकार को कम से कम तीन दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। किरेन रिजिजू ने स्पीकर और चेयरमैन को अनुरोध कर दिया है, इसलिए अब दोनों सदनों के अध्यक्षों की मंजूरी के बाद तारीखों की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। अगर 30 नवंबर और 2 दिसंबर को सत्र शुरू होता है, तो तीन दिन के नोटिस की शर्त भी पूरी हो जाएगी।