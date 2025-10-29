एक पोस्ट की कीमत 35 लाख, अब इस राज्य में मिला कैश फॉर जॉब स्कैम, ED अलर्ट
संक्षेप: तमिलनाडु पुलिस को भेजे पत्र में ईडी ने कहा है कि साल 2024 के मध्य में परीक्षा में धांधली के लिए ताकतवर राजनेताओं और उनके करीबियों ने 25 से 35 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। साथ ही अगस्त 2025 में कम से कम 150 उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।
ED यानी प्रवर्तन निदेशालय को तमिलनाडु में कैश फॉर जॉब स्कैम का पता चला है। खबर है कि इस संबंध में राज्य की पुलिस को जांच के लिए पत्र भी लिखा गया है। ईडी ने पुलिस को बताया है कि हर पद के लिए लाखों रुपये की रिश्वत ली जाती थी। एजेंसी ने परीक्षा कराने वाली अन्ना यूनिवर्सिटी की खासतौर से जांच की मांग की है। इसके अलावा 200 पन्नों से ज्यादा का डोजियर पुलिस को दिया गया है, जिसमें कई नाम शामिल हैं।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने इस साल मारे छापों के दौरान जुटाए सबूतों के आधार पर पुलिस को पत्र लिखा है। इसके जिरए आरोप लगाए हैं कि MAWS यानी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉटर सप्लाई के 2 हजार 538 पदों पर अधिकारियों और स्टाफ का चुनाव रिश्वत कैश के बदले किया गया है।
तमिलनाडु पुलिस को भेजे पत्र में ईडी ने कहा है कि साल 2024 के मध्य में परीक्षा में धांधली के लिए ताकतवर राजनेताओं और उनके करीबियों ने 25 से 35 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। साथ ही अगस्त 2025 में कम से कम 150 उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।
232 पन्नों के डोजियर में कथित स्कैम में शामिल लोगों के नाम का भी जिक्र है और उनकी भूमिकाओं के बारे में भी बताया गया है। इसमें परीक्षा में धांधली के तरीके और 150 उम्मीदवारों की जानकारी शामिल है, जिनके पक्ष में नतीजे जारी किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, डोजियर में बिचौलियों के जरिए रिश्वत लेनदेन की जानकारी भी शामिल है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जब MAWS सचिव से बात की गई, तो उन्होंने ईडी के पत्र की जानकारी से इनकार किया। साथ ही कहा कि बगैर किसी अनियमितताओं के नियुक्तियां की गई थीं। ये कथित अनियमितताएं 2538 सहायक इंजीनियर्स, टाउन प्लानिंग अधिकारियों, जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्तियों से जुड़ी थीं। खास बात है कि 2024 में इन पदों के लिए 1.12 लाख लोगों ने आवेदन किया था।