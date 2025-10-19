Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsOne person died and 10 critically injured three KSRTC buses collided in Karnataka
कर्नाटक में तीन बसों के बीच भीषण टक्कर, एक की मौत; 10 की हालत गंभीर

कर्नाटक में तीन बसों के बीच भीषण टक्कर, एक की मौत; 10 की हालत गंभीर

संक्षेप: कर्नाटक में तीन बसों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे में कई अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में 10 लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मांड्या जिले के बचनहल्ली में केएसआरटीसी की तीन बसें टकरा गईं।

Sun, 19 Oct 2025 08:20 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
share Share
Follow Us on

कर्नाटक में तीन बसों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे में कई अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में 10 लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मांड्या जिले के बचनहल्ली में केएसआरटीसी की तीन बसें टकरा गईं। सभी घायलों को मलावल्ली के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को मैसूर के इमजरजेंसी केयर ले जाया गया है। मलावल्ली पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं, घटना से जुड़े अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।

बस हादसों का यह कोई पहला मामला नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान में एक भीषण हादसा हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक निजी बस में 14 अक्टूबर को दोपहर अचानक आग लग गई। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी तभी अपराह्न करीब तीन बजे थईयात गांव के पास उसके पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा और चालक ने बस को सड़क किनारे रोका। हालांकि कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय निवासी और राहगीर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद की।