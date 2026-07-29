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सरकारी कार के शौकीन अफसरों पर शिकंजा! अब एक से ज्यादा गाड़ियां रखने पर लगा ब्रेक

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 'वन ऑफिसर, वन कार' का नियम लागू किया है। अब अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार मिलने पर भी एक से ज्यादा गाड़ी नहीं मिलेगी। पढ़ें नियम।

1 अधिकारी, 1 गाड़ी: सरकारी अफसरों के लिए बदले नियम, extra charge मिलने पर भी नहीं मिलेगी दूसरी कार
1 अधिकारी, 1 गाड़ी: सरकारी अफसरों के लिए बदले नियम, extra charge मिलने पर भी नहीं मिलेगी दूसरी कार

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा आधिकारिक सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया है। सरकार की ओर से 'वन ऑफिसर, वन कार' यानी एक अधिकारी के पास एक सरकारी गाड़ी की नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, सरकारी गाड़ी पाने के हकदार किसी भी अधिकारी को एक से अधिक वाहन आवंटित नहीं किए जाएंगे। भले ही उस अधिकारी के पास किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) या स्वायत्त निकाय का अतिरिक्त प्रभार ही क्यों न हो, उसे सिर्फ एक ही गाड़ी मिलेगी।

पीएसयू की गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक

नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी सरकारी गाड़ी के हकदार हैं, वे अब पीएसयू या स्वायत्त निकायों से जुड़े वाहनों का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्हें इन संस्थाओं की गाड़ियों का उपयोग करने से रोक दिया गया है। हालांकि, अगर अधिकारी किसी आधिकारिक दौरे पर हैं, तो उन्हें इस नियम से छूट मिलेगी।

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व्यय विभाग के सर्कुलर की मुख्य बातें:

व्यय विभाग ने सोमवार को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। इसमें वाहनों के बेहतर इस्तेमाल और "सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग को रोकने" के लिए नियमों के सख्त अनुपालन पर जोर दिया गया है।

  • सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस्तेमाल में नहीं आने वाले वाहनों को सुरक्षित कस्टडी में रखें।
  • अधिकारियों के बीच इस नए सर्कुलर को 'वन ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार' नियम के तौर पर देखा जा रहा है।

निजी यात्रा के लिए गाड़ी के इस्तेमाल पर क्या हैं नियम?

यह नया सर्कुलर सितंबर 2022 में जारी किए गए उन दिशा-निर्देशों को फिर से मजबूती देता है, जिनमें सरकारी कारों के निजी इस्तेमाल को लेकर शर्तें तय की गई थीं।

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2022 के नियमों के अनुसार, पात्र अधिकारी प्रति माह 3,000 रुपये का शुल्क चुकाकर अपनी सरकारी कार का इस्तेमाल निजी यात्राओं (प्रति माह अधिकतम 500 किलोमीटर तक) के लिए कर सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने वाले अधिकारियों को अपने नियमित मासिक परिवहन भत्ते को छोड़ना पड़ता है।

नए निर्देशों के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी सरकारी उपक्रम, स्वायत्त संस्थाओं या अर्ध-सरकारी संगठनों का स्टाफ कारें अपने नियमित उपयोग के लिए अपने पास नहीं रख सकेंगे। हालांकि, सरकारी दौरे के दौरान आवश्यकता होने पर प्रयोग हो सकेगा।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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