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एक ही नाम पर 23 डेबिट कार्ड, 95 करोड़ का खेल; ED ने विदेशी फंडिंग नेटवर्क की खोली परत दर परत पोल: निशाने पर NGO

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ED ने छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हुए लेन-देन को लेकर खास चिंता जताई है। अधिकारियों ने बस्तर और धमतरी इलाकों में लगभग 6.34 करोड़ रुपये के संदिग्ध और बार-बार होने वाले ATM निकासी को डिकोड किया है।

एक ही नाम पर 23 डेबिट कार्ड, 95 करोड़ का खेल; ED ने विदेशी फंडिंग नेटवर्क की खोली परत दर परत पोल: निशाने पर NGO

केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में एक ऐसे कथित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क का खुलासा होने का दावा किया गया है, जिसके जरिए विदेशी फंड को बैंकिंग नियमों और नियामकीय निगरानी से बचाते हुए भारत में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पूरे गोरखधंधे के केंद्र में अमेरिका स्थित संगठन 'द टिमोथी इनिशिएटिव' (TTI) है। उसके भारतीय सहयोगी और विदेशी ऑपरेटिव इसे ऑपरेट कर रहे हैं। ED की जांच में पता चला है कि इस क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क का इस्तेमाल कथित तौर पर बैंकिंग नियमों और जरूरी कंप्लायंस मैकेनिज्म को दरकिनार करके भारत में विदेशी फंड लाने के लिए किया जाता था।

CNN-News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, ED की जांच में सामने आया है कि अमेरिका के ट्रूइस्ट बैंक (Truist Bank) द्वारा जारी किए गए 1,000 से अधिक डेबिट कार्ड 2019 से भारत में वितरित किए गए थे। इन कार्डों का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया गया जो वास्तविक खाताधारक नहीं थे, ताकि विदेशी धन को सीधे एटीएम के माध्यम से निकाला जा सके। जांच का एक अहम पहलू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की जांच-पड़ताल से बचने की कथित कोशिशों से जुड़ा है।

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संतोष कुमार के नाम पर 23 कार्ड

अधिकारियों का दावा है कि TTI के फाइनेंस हेड अजीत वर्गीज मथाई के निर्देशों पर, एक ही आम भारतीय नाम 'संतोष कुमार' के तहत कम से कम 23 डेबिट कार्ड्स प्रिंट किए गए थे। इससे पहले रीजनल आइडेंटिफिकेशन कोड्स का इस्तेमाल करने वाला सिस्टम था। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इस कदम का मकसद एंड-यूज़र्स की पहचान छिपाना और 'नो योर कस्टमर' (KYC) सेफगार्ड्स से बचना था।

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करोड़ों रुपये का लेन-देन

ED की प्रारंभिक जांच के अनुसार, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच लगभग 92.55 करोड़ रुपये ($9.99 मिलियन) का उपयोग इस तंत्र के माध्यम से किया गया। इसके अलावा जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच सिर्फ एटीएम निकासी के जरिए लगभग 44 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अजीत मैथाई से जुड़े परिसरों की तलाशी में 37 लाख रुपये नकद (ज्यादातर 500 के नोटों में) और कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं।

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संदिग्ध गतिविधियां और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र

अधिकारियों ने पाया है कि यह संगठन आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के बीच वैचारिक प्रचार, प्रशिक्षण और विशेष कार्यक्रम चला रहा था। जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां लगभग 6.34 करोड़ रुपये की हाई-फ्रीक्वेंसी एटीएम निकासी की पहचान की गई है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित रहे हैं, जिसके कारण जांच एजेंसियां अधिक सतर्क हैं।

बेंगलुरु से गिरफ्तारी

इस साजिश का खुलासा तब तेज हुआ, जब बेंगलुरु हवाई अड्डे पर मीका मार्क नामक एक वित्तीय ऑपरेटिव को पकड़ा गया, जिसके पास ट्रूइस्ट बैंक के 24 डेबिट कार्ड मिले थे। तलाशी में उसके पास से कथित तौर पर 37 लाख रुपये नकद और एक कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड भी बरामद हुआ, जो TTI से जुड़ा बताया गया। ED अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस विदेशी फंडिंग और नकद निकासी के जरिए भारत के वित्तीय निगरानी तंत्र के बाहर एक समानांतर ढांचा तैयार किया जा रहा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और फंड के लाभार्थियों की पहचान की जा रही है।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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