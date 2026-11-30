परिसीमन कानून के तहत लोकसभा में हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के लिए सीटों की संख्या और विधानसभा में विधायकों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने का प्रस्ताव है।

परिसीमन बिल को लेकर इस वक्त पूरे देश में हलचल मची हुई है। मोदी सरकार आज यानी सोमवार को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। इस विधेयक के तहत लोकसभा में सीटों की मौजूदा संख्या 543 को बढ़ाकर 850 तक ले जाना है। लेकिन कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत क्या है? दरअसल इसके पीछे प्रति सांसद लाखों की आबादी के प्रतिनिधित्व की वजह भी बताई जा रही है।

दरअसल मौजूदा समय में भारत में लोकसभा का एक सांसद औसत 26.3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। वहीं अगर परिसीमन विधेयक पारित होता है और सीटें 824 हो जाती हैं तब एक सांसद के क्षेत्र में औसतन 17.2 लाख की आबादी होगी। तब भी यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा होगा।

यूरोप में एक सांसद कुछ हजार लोगों का ही करते हैं प्रतिनिधित्व यूरोप के देशों में सांसद के क्षेत्र की आबादी लाख की बजाय हजारों में है। फिनलैंड में 28 हजार, स्वीडन में 31 हजार तथा स्विटजरलैंड में 45 हजार पर एक सांसद है। यूरोप के देशों में आबादी बहुत कम है। सरकार के सूत्रों का मानना है कि जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके अनुपात में सांसदों पर होने वाले खर्च मामूली है। सांसदों की संख्या में वृद्धि के बावजूद यह बहुत ज्यादा नहीं होगा।

अमेरिका में आठ लाख की आबादी पर एक सांसद एक आकलन के मुताबिक 35 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 435 सांसद हैं और वहां औसतन आठ लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व एक सांसद करता है। 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 513 सांसद हैं और एक सांसद के जिम्मे करीब 4.16 लाख की आबादी है।

सरकार को मिला दो तिहाई बहुमत? इस बीच केंद्र सरकार ने रविवार को बिल पर खींचतान के बीच 371 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। सत्तापक्ष के सूत्रों ने कहा कि 132वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सरकार के पास दो तिहाई से अधिक बहुमत हो चुका है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण को लागू करने के सरकार सोमवार को लोकसभा में 132वां संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयकों को पेश करेगी। इसे पारित करने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की दरकार है। इससे पहले अप्रैल में मिली असफलता के बाद अब सरकार ने जादुई आंकड़ा जुटाने का दावा किया है। विधेयकों के पारित होने के बाद परिसीमन आयोग बनेगा जो दो साल में सीटों का निर्धारण करेगा। यही आयोग लोकसभा सीटों के साथ विधानसभा सीटों का भी परिसीमन करेगा। कोई भी विधानसभा सीट दो लोकसभा में नहीं बंटेगी।

विधेयक पारित कराए जाएंगे सूत्रों ने कहा कि यदि विपक्ष हंगामा जारी रखता है और हाउस ऑर्डर में नहीं भी होता है तो भी चर्चा जारी रखी जाएगी और विधेयक पारित किए जाएंगे। पहले भी ऐसे मौके आ चुके हैं। अनुच्छेद 370 और आंध्र प्रदेश के विभाजन विधेयकों के वक्त भी हाउस आर्डर में नही था।