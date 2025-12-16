Hindustan Hindi News
दशकों तक एक परिवार करता रहा चुनाव आयोग के काम की निगरानी, तब कोई सवाल नहीं उठा: नड्डा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दशकों तक चुनाव आयोग के काम को देखने की जिम्मेदारी एक पार्टी की थी, जो लंबे समय तक राज में थी। इसे और सीमित करूं तो एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार के पास थी। तब तो किसी ने भी इलेक्शन कमिशन पर सवाल खड़े नहीं किए।

Dec 16, 2025 03:30 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राज्यसभा में बहस जारी है। इसी पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि दशकों तक चुनाव आयोग के काम को देखने की जिम्मेदारी एक पार्टी की थी, जो लंबे समय तक राज में थी। इसे और सीमित करूं तो एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार के पास थी। तब तो किसी ने भी इलेक्शन कमिशन पर सवाल खड़े नहीं किए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार कभी भी किसी भी विषय पर चर्चा से नहीं भागती। दुख होता है कि कांग्रेस एक रैली कर रही है और उसकी शब्दावली होती है- वोट चोरी, वोट चोरी।

उन्होंने कहा कि आप ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो राजीव गांधी के समय में ही आया था। इस पर कई ट्रायल हुए और चरणबद्ध तरीके से इसे लाया गया। पहली बार 2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव ईवीएम से ही हुए थे। आपने इनके माध्यम से हुए चुनावों से ही 10 साल तक शासन किया था। इसलिए ऐसा तो नहीं होगा कि जब जीत जाएं तो शासन करें और हारते ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा दें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 324 के तहत हुआ। उसे शक्ति दी गई कि वह चुनाव कराए, वोटर की परिभाषा तय करे। वोटर लिस्ट तैयार करे और उसे समय-समय पर दुरुस्त करे।

जेपी नड्डा ने कहा कि आखिर SIR क्या है, यह सीधे तौर पर वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया है, जो संविधान सम्मत ही है। संविधान के तहत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग करा रहा है। उसके पास यह पावर है कि कोई भी योग्य मतदाता लिस्ट से बाहर ना रहे और अयोग्य को शामिल न किया जाए। जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग ने जितने भी एसआईआर किए, वे सभी कांग्रेस या दूसरे दलों के पीएम के दौर में हुए। सिर्फ एक बार यानी 2002 में ही अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुआ और वह अकेले भाजपाई पीएम थे, जिनके दौर में SIR कराया गया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक इलेक्शन कमिश्नर आए थे, जिन्होंने तय किया कि कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर वोटर लिस्ट से किसी मतदाता का नाम नहीं हटा सकता। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि SIR किया जाए। 2010 के बाद से अब किसी भी वोटर का नाम डिलीट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह जिम्मेदारी बन जाती है कि मृत लोगों, शादी के बाद जगह बदलने वाले और नौकरी के चलते स्थानांतरित होने वाले लोगों के नाम हटाए जाएं। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से आप दर्द में हैं, लेकिन आप दवा कहीं और लगा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं में इलेक्शन कमिशन को लेकर भ्रम फैलाने की बजाय जनता के बीच जाएं।

दुनिया की निगाह में भारत के चुनाव आयोग की बहुत इज्जत

हमारे संवैधानिक संस्थान जैसे-जैसे मजबूत होते हैं, वैसे ही लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होती हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनकी पवित्रता बनाए रखें और उनके लिए बात करते समय शब्दों का चयन भी सही रखें। चुनाव आयोग ने सुधारों के साथ जो लंबी यात्रा की है, उसमें देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। उसके लिए चुनाव आयोग को पूरे सदन की ओर से बधाई देनी चाहिए। दुनिया की निगाहों में भारत के चुनाव आयोग का एक स्थान है। 1.4 अरब की आबादी वाले देश का चुनाव कराना और उनके वोटों को सुरक्षित रखते हुए नतीजे देना अद्वितीय है।

