एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा, अस्वाभाविक था विभाजन: नितिन गडकरी

नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था एवं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर' और 'विश्वगुरु' बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी संकल्प हर भारतीय के प्रयासों से हासिल किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को एक महाशक्ति और 'विश्वगुरु' बनाने की वकालत करते हुए गुरुवार को कहा कि अगर भारत हर क्षेत्र में मजबूत हो जाता है तो दुनिया निश्चित रूप से उसकी बात सुनेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नागपुर में राष्ट्र निर्माण समिति (सामाजिक संगठन) द्वारा आयोजित ‘अखंड भारत संकल्प दिवस’ के अवसर पर एक कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

गडकरी ने कहा, 'हम इस दिन को याद करते हैं क्योंकि इसी दिन 1947 में देश दो हिस्सों में बंट गया था - भारत और पाकिस्तान। हम सभी एक मिशन के रूप में स्वीकार करते हैं कि हमारे देश का विभाजन अस्वाभाविक था और एक दिन हमारा देश ‘अखंड’ हो जाएगा, यही संकल्प हम आज इस कार्यक्रम में लेते हैं।' उन्होंने भारत की विविधता में एकता और देश के सशस्त्र बलों की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था एवं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर' और 'विश्वगुरु' बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी संकल्प हर भारतीय के प्रयासों से हासिल किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, 'अगर हम हर क्षेत्र में मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से दुनिया हमारी बात सुनेगी। जो लोग अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मजबूत हैं और जो कृषि एवं व्यापार में प्रगति कर रहे हैं तथा जिस देश के नागरिक देशभक्त एवं सुसंस्कृत हैं, वह देश ही विश्वगुरु बन सकता है।' गडकरी ने लोगों के बीच 'अखंड भारत' का विचार लाने के लिए राष्ट्र निर्माण समिति की प्रशंसा की।