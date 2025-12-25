VIDEO: क्रिसमस पर चर्च पहुंचे PM मोदी, ईसा मसीह की प्रतिमा के सामने जोड़े हाथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन में सुबह की प्रार्थना सभा में भाग लिया। इस सभा में दिल्ली और उत्तर भारत के ईसाई समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा में प्रार्थनाएं, क्रिसमस कैरोल, भजन गाए गए तथा दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड डॉ. पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना की।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा- दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन में क्रिसमस सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। यह सभा प्रेम, शांति और करुणा के शाश्वत संदेश को प्रतिबिंबित करती है। क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और सद्भावना को प्रेरित करे।
इससे पहले, प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा- सभी को शांति, करुणा और उम्मीद से भरे आनंदमय क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें।
पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं। 2023 में ईस्टर के अवसर पर उन्होंने दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उसी वर्ष क्रिसमस पर उन्होंने अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक कार्यक्रम की मेजबानी की थी। 2024 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के निवास पर डिनर में भाग लिया तथा कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार, यह समुदाय के साथ नियमित जुड़ाव को दर्शाता है।
इस बीच, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भी क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर लिखा- सभी को उम्मीद, प्रेम और दया से भरपूर आनंदमय क्रिसमस की शुभकामनाएं। मसीह का संदेश हमें मजबूत और अधिक देखभाल करने वाले समुदाय बनाने के लिए प्रेरित करे तथा उनकी शिक्षाएं हमारे बंधनों को मजबूत करें और स्थायी शांति को बढ़ावा दें।
क्रिसमस का त्योहार यीशु मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो प्रेम, शांति और करुणा का संदेश देता है। देशभर में चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं और उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं।