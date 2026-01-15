Hindustan Hindi News
मकर संक्रांति पर PM मोदी ने गाय को खिलाया चारा, देशवासियों को शुभकामनाएं

संक्षेप:

Jan 15, 2026 10:56 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा को जारी रखते हुए 'गौ-सेवा' की और देशवासियों को फसल उत्सव की शुभकामनाएं दीं। दिल्ली में पीएम मोदी के आवास सहित कई केंद्रीय मंत्री के आवास पर सांस्कृतिक उत्सवों की धूम रही।

प्रधानमंत्री ने बुधवार को 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर गायों को चारा खिलाकर दिन की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए 39 सेकंड के एक वीडियो में प्रधानमंत्री को घास के मैदान में गायों की सेवा करते देखा गया। गायों को विशेष सजावटी कपड़ों से सजाया गया था।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पूरे देश को संक्रांति की बधाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "मकर संक्रांति का यह पवित्र अवसर देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। मैं भगवान सूर्य से सभी की खुशी, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।"

आपको बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो सर्दियों के समापन और फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का जश्न मनाता है।

संक्रांति के साथ-साथ पीएम मोदी ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर आयोजित 'पोंगल' समारोह में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री ने पोंगल को एक वैश्विक पर्व बताया और कहा कि यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक तमिल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्यक्रम में तमिल समाज की कई जानी-मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। विशेष रूप से हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'पराशक्ति' की स्टार कास्ट सहित अभिनेता शिवकार्तिकेयन और संगीतकार जी.वी. प्रकाश कुमार भी वहां मौजूद थे।

Narendra Modi
