मकर संक्रांति पर PM मोदी ने गाय को खिलाया चारा, देशवासियों को शुभकामनाएं

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा को जारी रखते हुए 'गौ-सेवा' की और देशवासियों को फसल उत्सव की शुभकामनाएं दीं। दिल्ली में पीएम मोदी के आवास सहित कई केंद्रीय मंत्री के आवास पर सांस्कृतिक उत्सवों की धूम रही।

प्रधानमंत्री ने बुधवार को 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर गायों को चारा खिलाकर दिन की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए 39 सेकंड के एक वीडियो में प्रधानमंत्री को घास के मैदान में गायों की सेवा करते देखा गया। गायों को विशेष सजावटी कपड़ों से सजाया गया था।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पूरे देश को संक्रांति की बधाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "मकर संक्रांति का यह पवित्र अवसर देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। मैं भगवान सूर्य से सभी की खुशी, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।"

आपको बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो सर्दियों के समापन और फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का जश्न मनाता है।