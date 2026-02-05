Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsOn Donald Trump Claim India Buy Oil from Venezuela Instead of Russia India Reply
रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, ट्रंप के इस दावे पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, ट्रंप के इस दावे पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

संक्षेप:

ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जहां तक ​​वेनेजुएला की बात है, यह एनर्जी के क्षेत्र में व्यापार और निवेश दोनों तरफ से हमारा पुराना पार्टनर रहा है। हम 2019-20 तक वेनेजुएला से एनर्जी और कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे थे, जिसके बाद हमें इसे रोकना पड़ा था।

Feb 05, 2026 03:04 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दिनों किए गए तेल आयात को लेकर दावे पर भारत ने जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल की खरीद करेगा, इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वेनेजुएला भारत का पुराना पार्टनर रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''जहां तक ​​वेनेजुएला की बात है, यह एनर्जी के क्षेत्र में व्यापार और निवेश दोनों तरफ से हमारा पुराना पार्टनर रहा है। हम 2019-20 तक वेनेजुएला से एनर्जी और कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे थे, जिसके बाद हमें इसे रोकना पड़ा। फिर से, हमने 2023-24 में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन प्रतिबंध फिर से लगने के बाद हमें इसे रोकना पड़ा... एनर्जी सिक्योरिटी के प्रति हमारे नजरिए के मुताबिक, भारत वेनेजुएला सहित किसी भी कच्चे तेल की सप्लाई के कमर्शियल फायदों को देखने के लिए तैयार है।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, ''बाजार की स्थितियों और अंतरराष्ट्रीय बदलावों के हिसाब से एनर्जी सोर्सिंग में विविधता लाना एनर्जी प्रोक्योरमेंट के लिए हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है।'' जायसवाल ने कहा, "जहां तक ​​भारत की एनर्जी सोर्सिंग का सवाल है, सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।" उन्होंने कहा, "उद्देश्यपूर्ण बाजार की स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल के हिसाब से अपनी एनर्जी सोर्सिंग में विविधता लाना इसे पक्का करने की हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है।" उन्होंने कहा, “भारत के सभी फैसले इसी बात को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और लिए जाएंगे।”

ये भी पढ़ें:खामेनेई को टेंशन लेनी चाहिए; ईरान के साथ परमाणु वार्ता से पहले फिर भड़क गए ट्रंप
ये भी पढ़ें:टैरिफ में कटौती भारत की भी जीत; US ने भी माना, मोदी-ट्रंप की दोस्ती को क्रेडिट

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा के बाद, ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बजाय वेनेजुएला के तेल में निवेश करेगा। ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रुथ पर लिखा था, ''हमने ट्रेड सहित कई चीजों पर बात की, और रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने पर सहमति बनी कि रूसी तेल खरीदना बंद किया जाएगा, और यूनाइटेड स्टेट्स और, शायद, वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदा जाएगा। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं!" इसके अलावा, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत पर लगने वाले टैरिफ को कम करके 18 फीसदी कर रहा है, पहले यह कुल 50 फीसदी था। इसमें 25 फीसदी रूसी तेल आयात के लिए लगाया गया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने के कारण भारत से होने वाले सभी इंपोर्ट पर लगाए गए 25 फीसदी पेनल्टी ड्यूटी को खत्म कर रहा है, जो पहले से लगे 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ रेट के ऊपर लगाई गई थी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
Donald Trump India Russia अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।