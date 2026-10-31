उमर अब्दुल्ला ही नहीं, CM पद पर रहते हुए इन नेताओं ने भी रचाई शादी; पूरी लिस्ट

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी रचा ली है। हालांकि, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शादी करने वाले वह पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी चार ऐसे नेता रहे हैं, जिन्होंने सीएम रहते हुए अपनी निजी जिंदगी को आगे बढ़ाया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर खूबसूरत तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। उमर और निधि दोनों के लिए ही यह उनकी दूसरी शादी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत दोनों ने शादी की। इसके बाद श्रीनगर में भी एक फंक्शन हुआ। इसमें दोनों के निजी संबंधी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शादी करने वाले उमर अब्दुल्ला पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले चार और मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं, जिन्होंने पद पर रहते हुए शादी की रस्में निभाई हैं। आइए जानते हैं आखिर वह कौन से नेता हैं, जिन्होंने एक प्रदेश को संभालते हुए अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पद पर रहते हुए साल 2022 में सिख रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। उन्होंने पेश से डॉक्टर गुरप्रीत कौर को अपनी जीवन संगिनी बनाया था। मुख्यमंत्री मान के लिए यह उनकी दूसरी शादी थी। इस शादी में आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और राजनीतिक जगत की हस्तियां शामिल हुई थीं। तब आम आदमी पार्टी के नेता रहे राघव चड्ढा ने सीएम मान की तस्वीरें सार्वजनिक की थीं।

कर्नाटक मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एच.डी. कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 2006 में शादी रचाई थी। उन्होंने कन्नड़ अभिनेत्री राधिका से गुपचुप तरीके से शादी की थी। इस शादी का खुलासा बाद में 2010 में हुआ था। राधिका ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वह और कुमारस्वामी गुपचुप तरीके से शादी कर चुके हैं। बता दें, कुमारस्वामी के लिए यह उनकी दूसरी शादी थी। इससे पहले वह 1986 में शादी कर चुके थे।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने भी सत्ता में रहते हुए शादी की थी। वह 1983 से लेकर 1990 में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रतिभा सिंह से 1985 में शादी की थी, जो बाद में मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहीं। वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के लिए भी यह उनकी दूसरी शादी थी।