उमर अब्दुल्ला के मंत्री बोले- JK का झंडा और 370 वापस लाएंगे, BJP बोली- सपना देखना छोड़ दो
जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। हाल ही में मंत्री बने मीर सैफुल्लाह ने पुराने J&K झंडे और आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात कही।
जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। हाल ही में उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल हुए मीर सैफुल्लाह ने कुपवाड़ा में बयान देते हुए जम्मू-कश्मीर के पुराने झंडे और आर्टिकल 370 को वापस लाने की कसम खाई है। उन्होंने साफ कहा कि 5 अगस्त 2019 को लोगों से जो कुछ भी छीना गया था, उसे वापस लाया जाएगा।
सैफुल्लाह ने अपने पहले सार्वजनिक बयान में कहा कि हमारा यह झंडा, राज्य का यह निशान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू-कश्मीर को एक तोहफा था। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इसे वापस ला सकती है। किसी दूसरी पार्टी में ऐसा करने की न तो काबिलियत है और न ही हैसियत। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कुछ भी छीन लिया गया है, उसे वापस लिया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही दिलाया था अलग झंडा
उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 1953 से पहले का स्टेटस, आर्टिकल 370 और जम्मू-कश्मीर के लिए अलग झंडा दिलाया था। अब उनकी वापसी के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। सैफुल्लाह ने कहा कि हम सब शून्य से शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन 100 तक पहुंचेंगे। इस दौरान सैफुल्लाह ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को ज़ुलुम (अन्याय) बताया। उन्होंने कहा कि उस दिन जम्मू-कश्मीर का दर्जा कम किया गया और राज्य का बंटवारा किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा झंडा और संविधान छीन लिया गया। उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की कि जम्मू-कश्मीर का झंडा वापस लाने के लिए सबको हाथ मिलाना चाहिए।
भाजपा ने किया पलटवार
सैफुल्लाह के बयान पर भाजपा ने तुरंत इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और अब दुनिया में कोई भी जम्मू-कश्मीर में दो झंडे या दो संविधान वाला सिस्टम लागू नहीं कर सकता। ऐसे में सपना देखना छोड़ देना चाहिए। इस दौरान पार्टी ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में हर तरह से फेल हो रही है, इसलिए सत्ताधारी पार्टी के नेता फिर से ऐसे खोखले वादे और भावनात्मक नारे दे रहे हैं।
भाजपा नेता सुनील शर्मा ने कहा कि कश्मीर के लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली इरादा जान चुके हैं। वे इन भावनात्मक नारों के असर में बिल्कुल नहीं आएंगे। शर्मा ने आगे कहा कि एनसी की सरकार ने अभी तक लोगों के रोजमर्रा के मुद्दों का समाधान नहीं किया है, इसलिए पुराने मुद्दों को फिर से उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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