हमारी लाइफलाइन का पानी हमसे छीन लिया, उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा
उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘पाकिस्तान खुद को कश्मीरियों का बड़ा हितैषी बताता है, लेकिन जब पानी का मुद्दा आता है तो उसकी यह सहानुभूति गायब हो जाती है। हमें अपनी ही नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित किया गया था।’
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को खूब लताड़ा। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि हमारी जीवनरेखा का पानी हमसे छीन लिया गया है। ये हमारी नदियां हैं और इन पर पहला अधिकार हमारा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'पाकिस्तान खुद को कश्मीरियों का बड़ा हितैषी बताता है, लेकिन जब पानी का मुद्दा आता है तो उसकी यह सहानुभूति गायब हो जाती है। जब हमें अपनी ही नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित किया गया, तब यह सहानुभूति कहां थी? हम सिंधु जल संधि का खामियाजा तभी से भुगत रहे हैं।'
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिंधु जल संधि फिलहाल निलंबित है और इसे निलंबित ही रहना चाहिए, ताकि हम अपने पानी का उचित उपयोग कर सकें। बता दें कि भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था। भारत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और स्थायी रूप से समर्थन देना बंद नहीं करता। हालांकि, इसे पूरी तरह रद्द करने के बजाय भारत ने संधि को निलंबित रखने की बात कही है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी और इसके तहत सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों के जल का बंटवारा तय किया गया था। भारत का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ जल सहयोग को आतंकवाद से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि पाकिस्तान भारत के इस कदम को एकतरफा और गैरकानूनी बताता रहा है।
कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला
घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिल रही आतंकी धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा, 'हम बार-बार सुनते रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया है। अब कोई आतंकवादी नहीं बचा है लेकिन फिर ये धमकियां कहां से आ रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों को इन धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।'
सीएम उमर अब्दुल्ला ने धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘एक-दो साल पहले लोगों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की गई थीं। मैं ऐसे कितने लोगों के नाम गिनाऊं, जिन्हें निशाना बनाया गया? कई कर्मचारी तो यहां से निकलने की तैयारी भी कर रहे थे। उन्हें लगभग हिरासत में लेकर उनके शिविरों में रखा गया और द्वार बंद कर दिए गए थे। इसलिए इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इन कर्मचारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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