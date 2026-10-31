निधि राजदान ने उमर अब्दुल्ला से रचाई शादी, फोटोज शेयर कर बोलीं- It’s done bro

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में शुक्रवार को पत्रकार निधि राजदान से शादी की है। निधि राजदान देश की जानी पहचानी पत्रकार हैं। उमर और निधि दोनों के लिए ही यह उनकी दूसरी शादी है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से एक निजी फंक्शन में शादी की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कर इसका जानकारी दी। इसमें उन्होंने अंगूठी के साथ निधि राजदान को टैग करते हुए लिखा, “कल एक नई यात्रा की शुरुआत हुई।” इसके बाद निधि ने भी तस्वीरें शेयर करते हुए जेन जी अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने अंगूठी की इमोजी के साथ लिखा, “इट्स डन ब्रो।" रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत शादी की है। इस नई दिल्ली और श्रीनगर में हुए निजी फंक्शनों में दोनों के करीबी संबंधी शामिल रहे।

बता दें, जम्मू-कश्मीर सीएम और भारतीय राजनीति के जाने पहचाने चेहरे उमर अब्दुल्ला की यह दूसरी शादी है। कुछ समय पहले ही उनका पहली पत्नी पायल के साथ तलाक हुआ था। दोनों लंबे समय से अलग रह रहे थे। अब जम्म-कश्मीर सीएम ने पत्रकार निधि राजदान के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की है। दूसरी तरफ निधि राजदान की बात है, तो उनके लिए भी यह दूसरी शादी है।

उमर अब्दुल्ला का पहली पत्नी पायल से हाल ही में हुआ था तलाक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए यह उनकी दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने पायल नाथ के साथ 1994 में शादी की थी। इस शादी से दोनों को दो बेटे हुए। इनका नाम जाहिर अब्दुल्ला और जमीर अब्दुल्ला है। हालांकि, उमर अब्दुल्ला के सक्रिय राजनीति में आने के बाद दोनों के रिश्तों में तनाव आने लगा था। 2009 से दोनों अलग रह रहे थे। सालों तक चले लंबे कानूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उमर और पायल को आपसी सहमति से तलाक लेने की मंजूरी दे दी।

कौन हैं निधि राजदान, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला से रचाई शादी भारतीय पत्रकारिता का जाना पहचाना नाम निधि राजदान ने जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला से शादी रचाई है। निधि मूल रूप से कश्मीरी पंडित हैं। उनके पिता कृष्ण राजदान पत्रकार रह चुके हैं। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रैजुएशन करने के बाद उन्होंने 'भारतीय पत्रकारिता के मक्का' कहे जाने वाले IIMC से पत्रकारिता की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने NDTV ज्वाइन किया। वह लगातार 21 सालों तक एनडीटीवी में काम करती रहीं।