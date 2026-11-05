सायोनी से लेकर यूसुफ पठान तक, TMC बागियों पर फैसला कब? लोकसभा स्पीकर ने बताई अंदर की बात

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में सार्थक बहस और संवाद पर जोर दिया है। चुनाव आयोग और SIR को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन हर मुद्दे पर चर्चा जरूरी है।

विपक्ष के विरोध के बीच ओम बिरला का बड़ा संदेश, संसद में बहस और संवाद पर दिया जोर (तस्वीर- PTI Photo)

सायोनी घोष से लेकर यूसुफ पठान तक, तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर दूसरे दल का दामन थामने वाले 20 सांसदों की सदस्यता पर फैसला कब होगा? इस सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि इन सांसदों ने अयोग्यता से जुड़ी कार्यवाही के लिए एक बार फिर समय बढ़ाने की मांग की है। यह पांचवीं बार है जब उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है।

इसके अलावा, नेता विपक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। इसको लेकर भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जवाब सामने आया है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के तेज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बहस और संवाद की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अलग-अलग विचार और मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सभी मुद्दों पर संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। बातचीत के जरिए ही समस्याओं का समाधान तलाशा जा सकता है और आगे का रास्ता निकल सकता है।

ओम बिरला बुधवार को तिरुवनंतपुरम में संसद और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन से इतर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विचारों में अंतर होना सामान्य बात है, लेकिन संसद में हर विषय पर उपयोगी और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। इससे मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर विपक्ष का प्रदर्शन लोकसभा अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूचियों में संशोधन को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रहा है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहा है। वहीं, भाजपा ने इसके जवाब में अपना अभियान शुरू किया है।

20 सांसदों की अयोग्यता का मामला अभी विचाराधीन ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनडीए के घटक दल नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ जाने वाले 20 सांसदों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सांसदों ने कार्यवाही के लिए एक बार फिर समय बढ़ाने की मांग की है। इस अनुरोध पर वह विचार कर रहे हैं।

खास बात यह है कि इन सांसदों की ओर से कार्यवाही में समय बढ़ाने की यह पांचवीं मांग है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।

संसद का अगला सत्र कब होगा, इसे लेकर असमंजस संसद की अगली बैठक को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

इसका मतलब है कि सरकार जरूरत पड़ने पर मौजूदा सत्र को कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाने का विकल्प खुला रखे हुए है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किसी विशेष सत्र को बुलाने का फैसला घोषित नहीं किया है।

छह राज्यों के मुख्य सचिवों की गैरमौजूदगी पर भी नजर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ी सुनवाई में छह राज्यों के मुख्य सचिवों की गैरमौजूदगी के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी।