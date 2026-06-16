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‘दो घंटे में मिलें’, अभिषेक बनर्जी से चल रही थी ED की पूछताछ, तभी आ गया ओम बिड़ला का ईमेल

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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सोमवार को टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र सौंपते हुए उनके एनसीपीआई में विलय की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद स्पीकर ने ममता बनर्जी के साथ वाले सांसदों को भी ईमेल भेजा और तुरंत मिलने को कहा।

‘दो घंटे में मिलें’, अभिषेक बनर्जी से चल रही थी ED की पूछताछ, तभी आ गया ओम बिड़ला का ईमेल

बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर संकट का साया लगातार गहराता ही जा रहा है। सोमवार को बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार की अगुआई में 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया गया है। इस पत्र में बागी सांसदों ने 'नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में विलय का प्रस्ताव रखा है। टीएमसी के ही सूत्रों से पता चला है कि सोमवार को पत्र मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर के कार्यलाय से ममता बनर्जी के समर्थन वाले सांसदों को ईमेल भेजा गया है। इस ईमेल में सांसदों को ओम बिड़ला से मिलने की बात कही गई है।

अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के बीच ही आया ईमेल

रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा है कि वह दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। टीएमसी के सूत्रों ने एएनआई को बताया कि जिस समय अभिषेक से ईडी पूछताछ कर रही थी, उसी समय उन्हें भी मेल भेजा गया। पूछताछ के दौरान उनके पास मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप भी नहीं था। ऐसे में उन्हें इस ईमेल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल पाई। ईमेल में कहा गया था कि आज ही (सोमवार को) शाम 4 बजे तक उन्हें लोकसभा स्पीकर से मिलना है।

ईमेल मिलने के एक घंटे के बाद टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के पास लोकसभा स्पीकर का फोन आया और कहा गया कि उन्हें भी मिलने आना है। कीर्ति आजाद स्पीकर से मिलने पहुंचे और उन्हें सारी जानकारी दी कि अभिषेक बनर्जी एजेंसियों की पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं और ऐसे में वह खुल मिलने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी को कोई और समय दिया जाए ताकि वे जांच में भी सहयोग कर सकें और अपनी बात भी रख सकें। हालांकि यह जानकारी नहीं है कि उन्हें कोई और समय दिया गया है या नहीं।

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मॉनसून सत्र से पहले हो सकता है फैसला

जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में लोकसभा अध्यक्ष कानूनी राय ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी के बागी सांसदों की मांग पर कोई भी फैसला संसद के मानसून सत्र से पहले किया जाएगा, जो सामान्यतः जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। बागी सांसदों की मांग पर निर्णय केंद्रीय विधि मंत्रालय की लिखित राय के आधार पर लिया जाएगा।

क्या है कानूनी राय

सूत्रों के अनुसार, लिखित कानूनी राय ली जाएगी ताकि यदि लोकसभा अध्यक्ष के अंतिम निर्णय को अदालत में चुनौती दी जाती है तो वह न्यायिक जांच-परख की कसौटी पर खरा उतर सके।

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इस बीच, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ पी. डी. टी. आचारी ने संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा-4 का हवाला देते हुए कहा कि केवल कोई राजनीतिक दल ही दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर सकता है, केवल सांसद या विधायक ऐसा नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने टीएमसी के बागी सांसदों की एनसीपीआई में विलय की मौजूदा योजना को नया प्रयोग बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था का उल्लेख न तो दलबदल विरोधी कानून में है और न ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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