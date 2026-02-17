तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में शामिल हुए ओम बिरला, भारत यात्रा के लिए सौंपा PM का निमंत्रण

ओम बिरला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, 'तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ढाका में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है।'

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को बीएनपी नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रहमान को भारत की यात्रा करने का निमंत्रण सौंपा। बिरला विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अन्य अधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, बिरला ने रहमान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने रहमान को भारत की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण सौंपा।

ओम बिरला ने कहा, 'भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र के निर्माण के लिए बांग्लादेश के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तत्पर है।' लोकसभा अध्यक्ष ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। इससे पहले, शपथग्रहण के लिए ढाका पहुंचने पर बिरला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, 'तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ढाका में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो हमारे दोनों देशों के बीच जन-संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा।'

पीएम मोदी को मिला था निमंत्रण बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया था, लेकिन वह मंगलवार को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वार्ता के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनावों में बीएनपी ने 297 में से 209 सीटें जीतीं, जबकि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें हासिल कीं।