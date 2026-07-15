वो दिन भी क्या दिन थे: भूख हड़ताल के बीच सोनम वांगचुक की धर्मेंद्र प्रधान के साथ पुरानी फोटो वायरल
Sonam Wangchuk with Dharmendra Pradhan: नई दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन को 18 दिन हो चुके हैं। इसी बीच उनकी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें वह सरकार के साथ मिलकर इनोवेशन के क्षेत्र में नए काम करने का भरोसा जता रहे हैं।
Sonam Wangchuk: दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन के केंद्र में हैं, पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। इस प्रदर्शन की मुख्य मांग है कि NEET समेत तमाम पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। सरकार और कॉकरोच पार्टी के बीच मचे घमासान से इतर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सोनम वांगचुक के रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। आज, जिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। कभी वह उन्हीं के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नए काम करने के सपने देख रहे थे।
वर्ष 2023 में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात की तस्वीर प्रधान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की थीं। इस तस्वीर के कैप्शन में प्रधान ने लिखा, "श्री सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो जी के साथ शानदार बातचीत हुई। शिक्षा में बदलाव लाने, अनुभव-आधारित सीखने को बढ़ावा देने और इनोवेशन व टिकाऊ विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए उनके जुनून, विचारों और उत्साह की मैं सराहना करता हूँ।"
सोनम वांगचुक ने भी किया धर्मेंद्र प्रधान को रिप्लाई
यह दोस्ती एकतरफा नहीं थी। शिक्षा मंत्री के पोस्ट पर सोनम वांगचुक ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने अपने पोस्ट में सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों पर भी भरोसा जताया था। उस वक्त वांगचुक ने लिखा था, "शिक्षा के क्षेत्र में नए और इनोवेटिव विचारों के प्रति इतने खुले रहने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का धन्यवाद। हम NEP को जमीनी स्तर पर हकीकत बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस कर रहे हैं।"
एक समय पर जो दोस्ती शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने और सरकार पर वांगचुक के भरोसे की निशानी थी। वही अब प्रधान के इस्तीफे की मांग और जंतर-मंतर पर सोनम के 18 वें दिन की भूख हड़ताल पर आ गई है। सरकार 18 दिन तक इंतजार करके यह संकेत दे रही है कि वह झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर वांगचुक भी तमाम अपीलों के बाद भी अपने अनशन पर डटे हुए हैं।
लद्दाख के मुद्दे से केंद्र के साथ तनाव में सोनम वांगचुक
पहले 2024 और फिर 2026 में हुआ NEET पेपर लीक सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। सोनम वांगचुक जो कभी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर सरकार के समर्थन में नजर आते थे वह लगातार केंद्र सरकार से दूर होते नजर आए। वांगचुक ने लद्दाख से पदयात्रा करते हुए दिल्ली आने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बॉर्डर से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद वह लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन इसी दौरान लद्दाख में हिंसा भड़क गई। जिसके बाद मामला बदल गया। वांगचुक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया।
कुछ दिन जेल में रहने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद छूटे वांगचुक ने सरकार के खिलाफ अपना रुख मजबूत रखा। इसी दौरान नीट पेपर लीक और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा की गई एक टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। अमेरिका में बैठे अभिजित दिपके ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरीं। इसके बाद उन्होंने भारत आकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। सोनम वांगचुक ने भी जल्दी ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजित दिपके को अपना समर्थन दे दिया। इसके बाद भी जब आंदोलन सफल होता नहीं दिखा, तो वांगचुक ने अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान कर दिया। फिलहाल वांगचुक के अनशन को 18 दिन पूरे हो चुके हैं। वह केवल पानी के सहारे जिंदा हैं। विपक्ष के तमाम नेता उन्हें अनशन तोड़ने के लिए कह चुके हैं। लेकिन वह इसे तोड़ने से इनकार कर रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें