ओला, उबर और रैपिडो कैब ड्राइवर्स का देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, क्या है मांग?

संक्षेप: ओला, उबर जैसी कैब आधारित सेवा में काम करने वाले ड्राइवरों की एक यूनियन ने 7 फरवरी के देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी को पत्र लिखकर उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब सर्विस 7 फरवरी को ठप्प रह सकती है। इन कंपनियों से जुड़े ड्राइवरों की एक यूनियन ने देश व्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ड्राइवर यूनियन ने अपनी इस हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का नाम दिया है। हड़ताल के ऐलान के साथ में यूनियन ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि एग्रीगेटर कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं, जबकि इस प्रक्रिया से ड्राइवरों का शोषण हो रहा है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर हड़ताल का ऐलान करते हुे तेलंगाना गिग एंड प्लेटफार्म वर्कर्स यूनियन ने लिखा, "देश भर के ऐप आधारित परिवहन कर्मी 7 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन करेंगे। न न्यूनतम किराया है, न कोई नियमन सिर्फ अंतहीन शोषण।” इसके साथ ही इस यूनियन ने बाकी श्रमिक संगठनों को भी इस हड़ताल में साथ देने का आह्वान किया।

हड़ताल की क्या वजह? सोशल मीडिया पर यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को लिखे एक पत्र को भी शेयर किया। इस पत्र के अनुसार,सरकारी तौर पर तय किराया ढांचा न होने के कारण, ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर और अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ऑटो, कैब और बाइक-टैक्सी सेवाओं के किराए एकतरफा तय करते हैं। इससे आय की गंभीर असुरक्षा, शोषण और अस्थिर कार्य-परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जो लाखों ड्राइवरों के लिए असहनीय हो चुकी हैं।

मुख्य मांगे? पत्र में यूनियन ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2005 का हवाला दिया। इसके अनुसार उन्होंने नियामक निगरानी, किराए में पारदर्शिता और ड्राइवरों की आजीविका की सुरक्षा की मांग की। यूनियन ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों को तुरंत लागू किया जाए और केंद्र व राज्य सरकारें ऐप आधारित सेवाओं के लिए एक न्यूनतम किराया निर्धारित करें। इस किराए को निर्धारित करने से पहले ड्राइवर यूनियनों से भी बात की जाए। इसके अलावा यूनियन ने इन कैब सेवाओं में निजी वाहनों के उपयोग पर भी रोक लगाने की मांग की।