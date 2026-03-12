Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ओह… तो अब आप वर्चुअली पेश होने लगीं? राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गईं सांसद पर CJI ने ली चुटकी

Mar 12, 2026 04:42 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर राज्यसभा के लिए हाल ही में निर्विरोध चुना गया है। गुरुस्वामी एक जानी-मानी वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं।

ओह… तो अब आप वर्चुअली पेश होने लगीं? राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गईं सांसद पर CJI ने ली चुटकी

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने आज (गुरुवार, 12 मार्च को) सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी वर्चुअली पेश हुईं, तो यह देखकर CJI मुस्कुरा उठे। उन्होंने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, "ओह तो अब आप वर्चुअली पेश होने लगी हैं। आप तो हमेशा हमारी मदद के लिए यहां फिजिकली मौजूद रहती थीं।" इस पर सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी ने कहा, नहीं मीलॉर्ड... सिर्फ इस बार के लिए। मैं दिल से माफी मांगती हूं। इस पर CJI ने मुस्कुराते हुए कहा, "नहीं-नहीं। यह ठीक है।" उस समय CJI के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी मौजूद थे।

बता दें कि सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी हाल ही में राज्यसभा के लिए बिना किसी विरोध के चुनी गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए CJI ने उनकी वर्चुअल पेशी पर चुटकी ली। अभी हाल ही में SIR के मुद्दे पर CJI ने एडवोकेट गुरुस्वामी की दलील पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कामकाज पर ऊंगली उठाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्रकाशित मतदाता सूची में तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए दूसरे राज्यों से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है।

ये भी पढ़ें:'पूर्व CJI को बचाने के लिए फाइल किए छह केस, एक करोड़ दो'; SC ने क्या कहा
ये भी पढ़ें:एक न्यायाधीश पर इतने भद्दे आरोप लगाए, अब माननीय बोल रहे; CJI ने वकील को लताड़ा
ये भी पढ़ें:आपकी हिम्मत कैसे हुई? बंगाल SIR मामले में इतना क्यों भड़क गए CJI

LGBTQ समुदाय से चुनी गईं पहली सांसद

गौरतलब है कि सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर राज्यसभा के लिए हाल ही में निर्विरोध चुना गया है। गुरुस्वामी एक जानी-मानी वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। वह इस तरह LGBTQ समुदाय से संसद सदस्य (MP) के तौर पर चुनी जाने वाली पहली सदस्य बन गईं। गुरुस्वामी के अलावा, AITC के उम्मीदवार राजीव कुमार (पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP), बाबुल सुप्रियो और कोयल मलिक भी चुने गए हैं।

गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल सरकार और AITC की पैरवीकार

बता दें कि गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल सरकार और AITC की ओर से कई अहम मामलों में पेश होती रही हैं, जिनमें हाल ही के SIR और IPAC-ED रेड से जुड़े मामले भी शामिल हैं। चुनावी राज्य बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए पांच सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें तृणमूल के चार और भाजपा के एक उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा के पूर्व बंगाल प्रमुख राहुल सिन्हा भगवा पार्टी की ओर से ऊपरी सदन के लिए चुने गए हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
cji suryakant Supreme Court TMC अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।