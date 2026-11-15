14 दिन तक गड्ढे में फंसा रहा स्कूल शिक्षक, गंदा पानी पीकर बचाई जान; चरवाहे ने बचाई जान

ओडिशा में एक शिक्षक भूस्खलन की वजह से एक बड़े से गड्ढे में फंस गया। 14 दिन तक लगातार कोशिश करने के बाद भी वह उस गड्ढे से निकलने में कामयाब नहीं रहा। बाद में एक चरवाहे ने उसकी जान बचाई।

ओडिशा इन दिनों तूफान के बाद हुई तबाही से उभर रहा है। दो तूफानों की वजह से क्षेत्र के कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई थी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कंधमाल जिले में एक स्कूल शिक्षक 14 दिन पहले भूस्खलन की चपेट में आ गया था। 14 दिनों तक पहाड़ी के पास एक गड्ढे में फंसे रहने के बाद आखिरकार उसे बचा लिया गया है। ग्रामीणों की सहायता से बचाए गए पीड़ित की पहचान अभी नाजुक बताई जा रही है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा घटनाक्रम ओडिशा के कंधमाल जिले का है। यहां इंद्रागढ पंचायत के एक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक मोहन महाराणा 14 दिन पहले लापता हो गए थे। उनका पूरा परिवार उनकी खोज खबर में लगा हुआ था, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी।

इसी बीच भूस्खलन से प्रभावित डंगासी गांव की एक पहाड़ी के पास गड्ढे में एक चरवाहे ने हल्की सी आवाज सुनी। उसने जब देखा तो मोहन उसी गड्ढे में गिरा हुआ था। 14 दिन से भूखा प्यासा रहने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। चरवाहे ने तुरंत ही ग्रामीणों को मदद के लिए बुलाया। इसके बाद उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने एक कामचलाऊ स्ट्रेचर बनाकर पैदल ही उन्हें 18 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। यहां उनका इलाज किया जा रहा है।

गड्ढे में कैसे फंस गया स्कूल शिक्षक रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 अक्तूबर को तूफान के प्रभाव की वजह से कंधमाल जिले के कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हो रही थीं। डंगासी गांव में भी एक बड़ा भूस्खलन हुआ, इसकी वजह से एहतियात के तौर पर सभी ग्रामीण दूसरे गांव की तरफ जाने लगे। इसमें मोहन महाराणा भी शामिल थे। इसी दौरान वह एक भूस्खलन में फंसकर गड्ढे में गिर गए। शुरुआत में चोट की वजह से वह ज्यादा बचाव के लिए आवाज नहीं दे सके। और बाद के समय में उनकी हालात बेहद खराब होती गई। यह इलाका एकांत में होने की वजह से उनकी मदद भी किसी ने नहीं की।