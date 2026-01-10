Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsOdisha Private Plane crashed while landing near Rourkela six passengers injured
ओडिशा के राउरकेला में प्राइवेट कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त, छह लोग घायल

Jan 10, 2026 05:05 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, राउरकेला/भुवनेश्वर
ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री बी बी जेना ने बताया कि शनिवार को राउरकेला के पास एक निजी एयरलाइन के छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम छह लोग मामूली रूप से घायल हो गए।जेना ने पत्रकारों को बताया, ‘‘राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहे नौ सीटों वाले एक निजी ए-1 विमान में छह यात्री सवार थे, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है। यह दुर्घटना राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा में हुई। ईश्वर की कृपा से यह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है।’’

बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्न प्रधान ने बताया, ‘‘यह विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था। राउरकेला से 10 किलोमीटर पहले उतरते समय यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चार यात्री और चालक दल के दो सदस्य सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। यह इंडिया वन एयरलाइंस का विमान है। विमान का नंबर सी-208 है।’’

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक को स्थिति से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे निदेशक जल्द ही दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे।’’ बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि यह राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच एक निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित नियमित उड़ान थी।

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

