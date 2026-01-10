ओडिशा के राउरकेला में प्राइवेट कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त, छह लोग घायल

संक्षेप: जेना ने पत्रकारों को बताया कि राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहे नौ सीटों वाले एक निजी ए-1 विमान में छह यात्री सवार थे, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है।

ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री बी बी जेना ने बताया कि शनिवार को राउरकेला के पास एक निजी एयरलाइन के छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम छह लोग मामूली रूप से घायल हो गए।जेना ने पत्रकारों को बताया, ‘‘राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहे नौ सीटों वाले एक निजी ए-1 विमान में छह यात्री सवार थे, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है। यह दुर्घटना राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा में हुई। ईश्वर की कृपा से यह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है।’’

बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्न प्रधान ने बताया, ‘‘यह विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था। राउरकेला से 10 किलोमीटर पहले उतरते समय यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चार यात्री और चालक दल के दो सदस्य सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। यह इंडिया वन एयरलाइंस का विमान है। विमान का नंबर सी-208 है।’’