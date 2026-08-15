प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को ओडिशा में मारा, आंध्र प्रदेश लाकर दफनाई लाश; चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि मीना और मोहन के बीच करीब एक साल से संबंध थे। परिवार को इस रिश्ते की जानकारी हाल ही में मिली थी। आंगनवाड़ी स्वास्थ्य रिपोर्ट से पता चला था कि मीना करीब 3 महीने की गर्भवती थी।

ओडिशा की 22 वर्षीय गर्भवती महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला करीब 14 दिनों से लापता थी और उसकी तलाश ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक चल रही थी। उसका शव आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक गांव के पास सागौन के बागान में जमीन के नीचे दफन मिला। पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी 35 वर्षीय मोहन किल्लो और उसके साथी मिलन कुलदीप को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान ओडिशा के तुंखल गांव निवासी अलु मीना के रूप में हुई है। स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम अल्बिना भी दर्ज बताया गया है। दोनों आरोपियों पर हत्या करने और सबूत छिपाने के लिए शव को दफनाने का आरोप है।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि मीना और मोहन के बीच करीब एक साल से संबंध थे। परिवार को इस रिश्ते की जानकारी हाल ही में मिली थी। आंगनवाड़ी स्वास्थ्य रिपोर्ट से पता चला था कि मीना करीब 3 महीने की गर्भवती थी। गर्भावस्था की जानकारी सामने आने के कुछ समय बाद ही वह अचानक लापता हो गई। परिवार ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। करीब 14 दिन तक महिला का पता नहीं चलने के बाद उसके परिजनों ने ओडिशा के सिमिलिगुड़ा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिवार को मोहन पर शक था।

लंबी चली जांच प्रक्रिया, हुए कई खुलासे परिजनों ने आंध्र प्रदेश में संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई और मरुपल्ली गांव में पेट्रोल पंप के पास महिला को दफन किए जाने की आशंका जताते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फोरेंसिक टीम ने मरुपल्ली के पास सागौन के बागान में जमीन की खुदाई कर मीना का शव बाहर निकाला। परिवार ने उसके कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की। पुलिस ने मौके पर पोस्टमार्टम कराया और DNA जांच के लिए सैंपल सुरक्षित किए हैं।