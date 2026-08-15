प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को ओडिशा में मारा, आंध्र प्रदेश लाकर दफनाई लाश; चौंकाने वाले खुलासे
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि मीना और मोहन के बीच करीब एक साल से संबंध थे। परिवार को इस रिश्ते की जानकारी हाल ही में मिली थी। आंगनवाड़ी स्वास्थ्य रिपोर्ट से पता चला था कि मीना करीब 3 महीने की गर्भवती थी।
ओडिशा की 22 वर्षीय गर्भवती महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला करीब 14 दिनों से लापता थी और उसकी तलाश ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक चल रही थी। उसका शव आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक गांव के पास सागौन के बागान में जमीन के नीचे दफन मिला। पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी 35 वर्षीय मोहन किल्लो और उसके साथी मिलन कुलदीप को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान ओडिशा के तुंखल गांव निवासी अलु मीना के रूप में हुई है। स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम अल्बिना भी दर्ज बताया गया है। दोनों आरोपियों पर हत्या करने और सबूत छिपाने के लिए शव को दफनाने का आरोप है।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि मीना और मोहन के बीच करीब एक साल से संबंध थे। परिवार को इस रिश्ते की जानकारी हाल ही में मिली थी। आंगनवाड़ी स्वास्थ्य रिपोर्ट से पता चला था कि मीना करीब 3 महीने की गर्भवती थी। गर्भावस्था की जानकारी सामने आने के कुछ समय बाद ही वह अचानक लापता हो गई। परिवार ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। करीब 14 दिन तक महिला का पता नहीं चलने के बाद उसके परिजनों ने ओडिशा के सिमिलिगुड़ा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिवार को मोहन पर शक था।
लंबी चली जांच प्रक्रिया, हुए कई खुलासे
परिजनों ने आंध्र प्रदेश में संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई और मरुपल्ली गांव में पेट्रोल पंप के पास महिला को दफन किए जाने की आशंका जताते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फोरेंसिक टीम ने मरुपल्ली के पास सागौन के बागान में जमीन की खुदाई कर मीना का शव बाहर निकाला। परिवार ने उसके कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की। पुलिस ने मौके पर पोस्टमार्टम कराया और DNA जांच के लिए सैंपल सुरक्षित किए हैं।
जांच के दौरान पुलिस ने कई अहम सबूत भी जब्त किए। इनमें शव को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में इस्तेमाल किया गया वाहन, कब्र खोदने में इस्तेमाल किए गए औजार, मोबाइल फोन, कपड़े, मृतका और आरोपियों के निजी सामान शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इन साक्ष्यों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि हत्या की परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका को और स्पष्ट किया जा सके। जांच में मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सेल टावर लोकेशन भी अहम साबित हुए।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें