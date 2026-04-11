IAS अधिकारी पर दिव्यांग से 95 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, जान से मारने की धमकी भी दी

ओडिशा के गृह विभाग में कार्यरत आईएएस अधिकारी आराधना दास के ऊपर एक दिव्यांग व्यक्ति से 95 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक दास ने जमीन दिलाने के बदले उनसे पैसे लिए और बाद में उससे मुकर गईं।

ओडिशा से धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत एक महिला आईएएस अधिकारी के ऊपर 95 लाख रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि अधिकारी ने उससे जमीन दिलाने का झूठा वादा करके पहले 95 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बाद जब उसने इसकी मांग की तो उसे जान में मारने की धमकी भी दीं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के गृह विभाग में कार्यरत आईएएस अधिकारी आराधना दास के ऊपर यह आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दास ने कटक जिले के सीडीए (कटक विकास प्राधिकरण) क्षेत्र में जमीन दिलाने का वादा करके दिव्यांग कमल कुमार भावसिंका से 95 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। आरोप है कि उसने जमीन नहीं दी, पैसे खर्च कर दिए और वापस नहीं किए। शिकायतकर्ता की पत्नी बीना भावसिंका ने दो अलग-अलग तारीखों पर बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से दास को भुगतान किया था।

पुलिस में मामला हुआ दर्ज पीड़ित ने इस मामले में पुलिस में मामला दर्ज कराया है। सीडीए फेज-2 पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि जमीन दिलाने के वादे के संबंध में 95 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था। इसमें से कुछ राशि नकद में दी गई थी।