Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsOdisha MLA salaries may triple triggering political row
इस राज्य में विधायकों की चांदी, मिलेगा तीन गुना ज्यादा वेतन; बिल पास होते ही क्यों मचा हंगामा?

इस राज्य में विधायकों की चांदी, मिलेगा तीन गुना ज्यादा वेतन; बिल पास होते ही क्यों मचा हंगामा?

संक्षेप:

नए प्रावधानों के तहत विधायक का कुल मासिक पैकेज पहले के 1.11 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.45 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम की सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी आलोचना की है और सरकार पर जनता के बजाय विधायकों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

Dec 15, 2025 10:28 pm ISTJagriti Kumari भाषा, भुवनेश्वर
share Share
Follow Us on

हाल ही में ओडिशा के विधायकों के वेतन और भत्तों में तिगुनी बढ़ोतरी के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीते 9 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन ओडिशा विधानसभा ने सर्वसम्मति से चार विधेयक पारित किए थे, जो विधायकों की वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी देता है। नए प्रावधानों के तहत, विधायक का कुल मासिक पैकेज पहले के 1.11 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.45 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम की सोशल मीडिया पर लोगों ने और कई दलों ने कड़ी आलोचना की है और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर जनता के बजाय विधायकों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विरोध करने वालों दलों ने तर्क देते हुए कहा है कि 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय करीब 1.83 लाख रुपये है। वहीं संबंधित विधेयकों को मंजूरी मिल जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री को 3.74 लाख रुपये का मासिक वेतन और भत्ता मिलेगा। वहीं उपमुख्यमंत्री को करीब 3.68 लाख रुपये का वेतन मिलेगा, जो लोगों की आय से कई गुना ज्यादा है।

वेतन पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर लोगों ने विधायकों और उनके मतदाताओं के बीच आय के अंतर को उजागर करते हुए कहा है कि इस बिल से एक विधायक की वार्षिक आय अब लगभग 41.4 लाख रुपये हो जाएगी। एक वायरल पोस्ट में कहा गया है, ‘‘ओडिशा में एक विधायक अब औसत नागरिक से लगभग 22 गुना अधिक कमाता है। दूसरे शब्दों में, वह केवल दो हफ्तों में उतना कमा लेते हैं, जितना एक औसत व्यक्ति पूरे साल में कमाता है।’’

राजनीतिक घमासान भी

वहीं बढ़ते जनाक्रोश के बीच बीजू जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर कहा है कि वह विधायक के रूप में मिलने वाले बढ़े हुए वेतन-भत्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि जब ओडिशा विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 सदन में पारित किया गया था, तब बीजद ने इसका समर्थन किया था।

ये भी पढ़ें:आपको घर बैठना पड़ जाएगा; विधायकों पर क्यों भड़क गए CM, सदन में छा गया था सन्नाटा
ये भी पढ़ें:बिहार के 220 नव निर्वाचित विधायकों को आवंटित हुए आवास; जानें नए भवन कैसे हैं?

भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री के वी सिंह देव ने पटनायक की घोषणा को ‘राजनीति’ और ‘स्टंट’ करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘पटनायक विधानसभा सत्र में क्यों नहीं आए और विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने विरोध क्यों नहीं जताया? वह राजनीति कर रहे हैं।’’ पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक जय नारायण मिश्रा ने भी पटनायक की घोषणा को ‘नाटक’ करार दिया। उन्होंने पटनायक की समृद्ध पृष्ठभूमि का हवाला दिया।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Odisha
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।