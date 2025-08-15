Odisha Man Tied To Tree Thrashed Left There alon Whole Night viral video पत्नी को पीटा था, ससुराल वालों ने उसे पेड़ से बांधकर मारा; रात भर वहीं छोड़ दिया, India News in Hindi - Hindustan
पत्नी को पीटा था, ससुराल वालों ने उसे पेड़ से बांधकर मारा; रात भर वहीं छोड़ दिया

अगली सुबह पुलिस टीम को इस मामले की सूचना मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और जलंता को पेड़ से छुड़वाया। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 11:17 PM
ओडिशा के गजपति जिले में एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू विवाद के मामले में कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रहे शख्स को उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित की पहचान जलंता बलियार सिंह के तौर पर हुई, जिसे पूरी रात पेड़ से बंधा छोड़ दिया गया था। जलंता ने अपनी पत्नी सुभद्रा मालबिसोये से पहले मारपीट की थी, जिसके बाद सुभद्रा अपने मायके चली गई थी।

गांव की पंचायत ने इस मामले में सुनवाई कर सुभद्रा को कुछ महीनों के लिए मायके में रहने का फैसला सुनाया। यह घटना करीब एक साल पहले की है। इस बीच, गुरुवार रात को जलंता अपनी ससुराल वाले गांव में किराने का सामान खरीदने गया था, जहां उसकी अपने ससुराल वालों से मुलाकात हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद ससुराल वालों ने जलंता को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान उसे रात भर पेड़ से बांधे हुए छोड़ दिया गया।

वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई

अगली सुबह पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और जलंता को पेड़ से छुड़वाया। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यह घटना स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा में है। एक अन्य मामला में, ओडिशा पुलिस ने नुआपाड़ा जिले की 25 वर्षीय महिला के अश्लील चित्र और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।

कोमाना थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान असम निवासी मिनाजुन इस्लाम के रूप में हुई है। आरोपी को 12 अगस्त को तमिलनाडु के तिरुप्पुर इलाके से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर शुक्रवार को नुआपाड़ा लाया गया। पीड़िता ने 9 अगस्त को कोमाना थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। तिरुप्पुर इलाके में काम करने के दौरान महिला और आरोपी के बीच संबंध थे।

