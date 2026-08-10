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कोबरा पर पैर पड़ा, शख्स ने दांतों से गर्दन चबाकर मार डाला!

By Shubham Sharma
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सांप को काट कर मारने वाले धरमसिंह खड़िया ने बताया कि वह अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी गलती से उसका पैर कोबरा पर पड़ गया। फन फैलाए सांप को देखकर वह डर गया।

Odisha Man Bite Cobra Snake
सांप की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इस अजीबोगरीब कृत्य के बाद युवक की तबीयत बिगड़ने लगी (Representative AI Image)

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लईकेरा थाना क्षेत्र स्थित करमापाड़ा गांव से एक हैरान कर देने वाली और अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां धरमसिंह खड़िया नाम के एक शख्स का अचानक एक जहरीले कोबरा सांप पर पैर पड़ गया। इसके बाद युवक ने डरकर भागने के बजाय कोबरा को पकड़ लिया और अपने दांतों से उसकी गर्दन चबाकर उसे मार डाला। हैरानी की बात यह है कि इस शख्स ने यह अजीबोगरीब कदम एक तांत्रिक के बहकावे में आकर उठाया था।

सांप काटे तो उसे वापस काट लो: अंधविश्वास में ली जान

सांप को काट कर मारने वाले धरमसिंह खड़िया ने बताया कि वह अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी गलती से उसका पैर कोबरा पर पड़ गया। फन फैलाए सांप को देखकर वह डर गया, लेकिन उसे एक तांत्रिक का कहा याद आ गया।

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उसने बताया, "मुझसे एक तांत्रिक ने कहा था कि अगर कभी सांप सामने आ जाए या काटने की कोशिश करे, तो उसे पकड़कर खुद काट लो। ऐसा करने से सांप का जहर शरीर में नहीं चढ़ता और बेअसर हो जाता है। इसलिए जब सांप मेरी तरफ आया, तो मैंने उसे पकड़ लिया और दांतों से काटकर मार डाला।"

सांप की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इस अजीबोगरीब कृत्य के बाद युवक की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद घबराए परिजनों ने उसे तुरंत कुचिंडा अस्पताल में भर्ती कराया।

डॉक्टरों और स्नेक हेल्पलाइन ने क्या कहा?

अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने राहत की सांस ली और युवक की हालत को स्थिर बताया। एहतियात के तौर पर उसे 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया।

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डॉ. सत्यप्रकाश डोरा (उप-मंडलीय अस्पताल, कुचिंडा) ने कहा, "युवक ने बहुत ही गलत और खतरनाक काम किया। किस्मत अच्छी थी कि कोबरा ने उसे पलक झपकते ही वापस डसा नहीं। केवल सांप का मांस चबाने से शरीर में जहर नहीं फैलता, क्योंकि सांप का जहर जब इंसान के खून में इंजेक्ट होता है, तभी जानलेवा बनता है। चूंकि सांप ने युवक को नहीं काटा था, इसलिए वह सुरक्षित बच गया।"

स्नेक हेल्पलाइन के शुभेंदु मलिक ने कहा, "यह घटना अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। अगर कोई तांत्रिक लोगों को सांप पर वापस हमला करने की सलाह दे रहा है, तो यह बेहद खतरनाक और गैर-कानूनी है। ऐसे तांत्रिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके ठिकानों को बंद किया जाना चाहिए।"

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सांप के काटने पर क्या करें और क्या न करें?

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार:

  • सांप को काटने या पकड़ने की कोशिश न करें: यह भ्रम पूरी तरह से झूठा और जानलेवा है कि सांप को वापस काटने से जहर बेअसर हो जाता है।
  • झाड़-फूंक में समय न गंवाएं: सर्पदंश एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। तांत्रिकों या घरेलू नुस्खों के चक्कर में समय बर्बाद न करें।
  • तुरंत अस्पताल जाएं: पीड़ित को शांत रखें और जल्द से जल्द नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाकर एंटी-स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगवाएं।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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