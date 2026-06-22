Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओडिशा के रहने वाले शख्स की केरल में मौत, वेश्यालय एंगल आया सामने; 6 अरेस्ट

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, त्रिशूर
Follow us on Google News
share

केरल के त्रिशूर में एक ओडिशा के रहने वाले शख्स की हत्या ने सबको हैरान कर दिया है। जांच में वेश्यालय से जुड़ा एंगल सामने आया है। इस मामले में छह लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है।

ओडिशा के रहने वाले शख्स की केरल में मौत, वेश्यालय एंगल आया सामने; 6 अरेस्ट

केरल के त्रिशूर में ओडिशा के 27 साल के एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद यहां चल रहे कोठे (वेश्यालय) का एंगल सामने आया है, जिसे लेकर जांच शुरू हो गई है। इसमें कई जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल, ओडिशा के रहने वाले दानपत नाइक पर 18 जून को कोठे पर पेमेंट को लेकर विवाद के बाद हमला कर दिया गया था। इसके बाद घायल अवस्था में उसे त्रिशूर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी जान चली गई।

एनडीटीवी के अनुसार, नाइक और उसके दो दोस्त होटल पर काम करते थे। वे सेक्सुअल सर्विस के लिए घर आए थे। इसी दौरान पेमेंट को लेकर लड़ाई हो गई। इसके बाद कोठे से जुड़े पुरुषों और महिलाओं समेत आठ लोगों ने हमला कर दिया। नाइक के सिर पर काफी चोटें आईं और उससे उसकी जान चली गई। इस मामले पर त्रिशूर की मेयर निजी जस्टिन ने भी शहर में चल रहे कोठे को लेकर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि बीच शहर में ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा था।

ये भी पढ़ें:जयपुर में सरेआम लड़की ने उतारे कपड़े, खूब किया हंगामा; वीडियो वायरल

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे अपना घर किराए पर देते हैं, तो सही से जांच परख लें और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें। पुलिस के पास भी किराएदार के बारे में पूरी जानकारी मुहैया करवाएं। उन्होंने शहर की पुलिस से कहा कि ऐसे घरों की लगातार जांच की जानी चाहिए और वहां पर नजर भी रखनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:वाहन को साइड देने के विवाद में पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ लिखी रिपोर्ट, दूसरे को छोड़ा

अब तक इस मामले में पुलिस ने सख्ती से जांच करते हुए चार महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है। दो के अभी फरार होने की आशंका है। पुलिस अब शहर में कोठे को लेकर भी जांच कर रही है। वहीं, मेयर का कहना है कि नियमों को सख्त करने के लिए पुलिस से कहेंगी और पूरे मामले को पुलिस के सामने उठाएंगी।

ये भी पढ़ें:क्राइम कथा: भरत तिवारी एनकाउंटर पर घिरी बिहार पुलिस ने कैसे मान ली गलती

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Odisha Kerala
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।