ओडिशा के रहने वाले शख्स की केरल में मौत, वेश्यालय एंगल आया सामने; 6 अरेस्ट
केरल के त्रिशूर में एक ओडिशा के रहने वाले शख्स की हत्या ने सबको हैरान कर दिया है। जांच में वेश्यालय से जुड़ा एंगल सामने आया है। इस मामले में छह लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है।
केरल के त्रिशूर में ओडिशा के 27 साल के एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद यहां चल रहे कोठे (वेश्यालय) का एंगल सामने आया है, जिसे लेकर जांच शुरू हो गई है। इसमें कई जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल, ओडिशा के रहने वाले दानपत नाइक पर 18 जून को कोठे पर पेमेंट को लेकर विवाद के बाद हमला कर दिया गया था। इसके बाद घायल अवस्था में उसे त्रिशूर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी जान चली गई।
एनडीटीवी के अनुसार, नाइक और उसके दो दोस्त होटल पर काम करते थे। वे सेक्सुअल सर्विस के लिए घर आए थे। इसी दौरान पेमेंट को लेकर लड़ाई हो गई। इसके बाद कोठे से जुड़े पुरुषों और महिलाओं समेत आठ लोगों ने हमला कर दिया। नाइक के सिर पर काफी चोटें आईं और उससे उसकी जान चली गई। इस मामले पर त्रिशूर की मेयर निजी जस्टिन ने भी शहर में चल रहे कोठे को लेकर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि बीच शहर में ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा था।
उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे अपना घर किराए पर देते हैं, तो सही से जांच परख लें और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें। पुलिस के पास भी किराएदार के बारे में पूरी जानकारी मुहैया करवाएं। उन्होंने शहर की पुलिस से कहा कि ऐसे घरों की लगातार जांच की जानी चाहिए और वहां पर नजर भी रखनी चाहिए।
अब तक इस मामले में पुलिस ने सख्ती से जांच करते हुए चार महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है। दो के अभी फरार होने की आशंका है। पुलिस अब शहर में कोठे को लेकर भी जांच कर रही है। वहीं, मेयर का कहना है कि नियमों को सख्त करने के लिए पुलिस से कहेंगी और पूरे मामले को पुलिस के सामने उठाएंगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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