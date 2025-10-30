वह अपने बच्चे के लिए खतरा नहीं, मिलने की अनुमित है; HC ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा

संक्षेप: कटक फैमिली कोर्ट ने पिता के बच्चे से मिलने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे बच्चे और उसकी मां की जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ व्यक्ति ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

ओडिसा हाई कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटकर बच्चे के पिता को उससे मिलने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे को माता या पिता में से किसी एक के प्यार से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कटक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपने दो साल के बेटे से मिलने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति को मुलाकात का अधिकार देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भले ही कस्टडी एक अभिभावक के पास हो, लेकिन दूसरे अभिभावक के पास भी बच्चे की पर्याप्त पहुंच होनी चाहिए।

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, "वह (याचिकाकर्ता) अपने बेटे से मिलने के लिए लगातार कानूनी फरियाद कर रहा है। वह लगातार अदालतों का रुख कर रहा है, वह किसी भी तरह से दूसरे गैर-कानूनी तरीकों का प्रयोग नहीं कर रहा है, ऐसे में उसे अपने बच्चे या उसकी मां के लिए खतरा नहीं माना जा सकता।"

गौरतलब है कि कटक फैमिली कोर्ट ने पिता के बच्चे से मिलने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे बच्चे और उसकी मां की जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ व्यक्ति ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस तर्क को कुतर्क और स्थापित कानून के विपरीत बताया। न्यायालय ने कहा, "फैमिली कोर्ट ने बच्चे की मां के द्वारा बताई गई जिन घटनाओं के आधार पर यह आदेश दिया है, वह दो साल पुरानी हैं। ऐसे में हाल ही में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पिता की तरफ से बच्चे या उसकी मां के लिए कोई खतरा दिखाई दे। ऐसे में एक पिता को अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोका जा सकता।

कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य 2020 के केस का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला इस बात पर जोर देता है कि कस्टडी के मामलों में बच्चों का कल्याण सबसे ऊपर होना चाहिए। ऐसे में हम पिता को उसके जीवन से बाहर नहीं कर सकते। इसलिए हाई कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में महीने में दो बार पिता अपने बच्चे से मिल सकता है।