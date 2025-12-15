Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
odisha ex mla md moquim expelled letter to Sonia Gandhi
कांग्रेस से निकाले जाने से पहले सोनिया गांधी से क्या बोले पूर्व MLA, इन नेताओं का लिया नाम

संक्षेप:

Dec 15, 2025 11:34 am IST
पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर कर दिया है। खास बात है कि कांग्रेस का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब कुछ दिन पहले ही मुकीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र समेत कई मुद्दे उठाए थे। इस संबंध में उन्होंने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। पूर्व विधायक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर कार्रवाई की गई है।

कांग्रेस की हार का सिलसिला बरकार

मुकीम ने लिखा, 'अगर हम अभी नहीं जागे, तो हम विरासत में मिली कांग्रेस को खोने का जोखिम उठाएंगे।' उन्होंने कहा, 'मैडम... आज देश और ओडिशा में पार्टी की जो हालत है, वो चिंतित करने वाली, दिल दुखाने वाली और हमारे जैसे वफादार कार्यकर्ताओं के लिए अहसनीय है। ओडिशा में हमने 6 लगातार हार देखी और राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे...।'

उन्होंने बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कश्मीर की हार का जिक्र किया और कहा, '...सिलसिलेवार गलत नतीजे, गुमराह नेतृत्व और गलत हाथों में लगातार जिम्मेदारी ने पार्टी को अंदर से कमजोर कर दिया है। इन्हें सुधारने के बजाए ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें दोहरा रहे हैं और नतीजे पूरे देश के सामने हैं।'

राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिला

उन्होंने लिखा, 'मैडम बहुत ही भारी मन से बता रहा हूं कि विधायक होने के बाद भी मैं करीब 3 सालों तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाया। यह कोई निजी शिकायत नहीं है, बल्कि पूरे देश में भावनात्मक अलगाव को दिखाता है। शुरुआती सालों में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी और आपके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता था, सुना जाता था और कीमत की जाती थी। वो जुड़ाव वफादारी, पहचान बढ़ाता था।'

उन्होंने कहा कि बूथ कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला स्तरीय नेता खुद को अनसुना महसूस कर रहे हैं।

खरगे की उम्र पर सवाल

उनका कहना था कि 83 वर्षीय खरगे भारत के युवा वर्ग से जुड़ने में असफल रहे हैं जो देश की आबादी का 65 फीसदी हिस्सा हैं। मोकिम ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, हिमंत बिस्वा सरमा जैसे कई उभरते युवा नेताओं ने इसलिए पार्टी छोड़ दी क्योंकि वे खुद को ‘उपेक्षित’, ‘नजरअंदाज’ और ‘अनसुना’ महसूस करते थे।

प्रियंका गांधी को नेतृत्व देने की मांग

उन्होंने सुझाव दिया कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को केंद्रीय भूमिका में आकर प्रत्यक्ष और सक्रिय नेतृत्व संभालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट, डी.के. शिवकुमार, ए. रेवंत रेड्डी, शशि थरूर जैसे नेताओं को पार्टी की मुख्य नेतृत्व टीम का आधार बनना चाहिए।

बड़े नेताओं के निराश होने का दावा

उन्होंने लिखा, 'भारत में कई गंभीर नेता भाई-भतीजावाद, आंतरिक लॉबिंग और पहचान नहीं मिलने के कारण खुद को दूर महसूस कर रहे हैं। कई बड़े नाम पहले ही जा चुके हैं, जबकि, दशकों की सेवा के बाद कई लोग इसपर विचार कर रहे हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव और सम्मान का नुकसान है।'

ओडिशा नेतृत्व पर सवाल

मुकिम ने पार्टी में असहमति का संकेत देते हुए बुधवार को लिखे पत्र में कहा कि दास को इस साल की शुरुआत में लगातार तीन चुनाव हारने और ‘कांग्रेस विरोधी राजनीतिक विचारधारा’ से जुड़े होने के बावजूद प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

उन्होंने पत्र में लिखा, 'जब कोई नेता अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में विश्वास हासिल नहीं कर पाता, तो कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से उसके नेतृत्व पर से भरोसा खो देते हैं और ओडिशा में पार्टी का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं।'

उन्होंने बताया कि कांग्रेस को इस सीट पर लगभग 83,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व विधायक ने कहा कि 'हजारों जमीनी स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता’ अब भ्रमित, हतोत्साहित और दिशाहीन महसूस कर रहे हैं।

