अपनी ही बेटी के बच्चे का पिता बना हैवान, ओडिशा में ज्यादती और यातना की डरावनी कहानी
शिकायत की गई है कि आरोपी कुछ समय से अपनी बेटी की कमजोरी का फायदा उठा रहा था। परिवार ने पीड़िता को धेनकनाल में ही अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और 59 साल के आरोपी रहाश सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ओडिशा के एक अस्पताल में जब एक दिव्यांग युवती ने बच्ची को जन्म दिया, तो डॉक्टर इसे एक सामान्य केस मान रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक ऐसा राज सामने आया जिसने न केवल अस्पताल प्रशासन बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वह नवजात बच्ची किसी बाहरी की नहीं, बल्कि युवती के ही पिता की संतान निकली। जांच में जो खौफनाक सच्चाई सामने आई, उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा के धेनकनाल जिले से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसपर अपनी ही दिव्यांग बेटी के साथ दरिंदगी के आरोप लगे हैं। घटना जिले के रासोल पुलिस थाना क्षेत्र की है। घटना तब सामने आई, जब परिवार के लोगों को पीड़िता में शारीरिक बदलाव देखने को मिले। जब उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, तो गर्भवती होने का सच बाहर आया।
रक्षा करने वाला ही निकला दरिंदा
रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत की गई है कि आरोपी कुछ समय से अपनी बेटी की कमजोरी का फायदा उठा रहा था। परिवार ने पीड़िता को धेनकनाल में ही अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और 59 साल के आरोपी रहाश सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मां ने की शिकायत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सच्चाई सामने आते ही पीड़िता की मां ने पति के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और संबंधित धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अन्य मामला: ज्यादती की शिकायत दर्ज कराई फिर आत्मदाह कर लिया
गंजाम जिले में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद कथित तौर पर आत्मदाह करने वाली 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पांच दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद बुधवार रात को उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने बताया कि महिला ने 21 वर्षीय युवक के खिलाफ ज्यादती की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराने के एक दिन बाद 28 मार्च को अपने घर के पीछे कथित तौर पर आत्मदाह कर लिया था। पुलिस के अनुसार महिला को पहले निकटवर्ती एक अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे ब्रह्मपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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