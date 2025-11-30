Hindustan Hindi News
साइंटिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट को हुआ प्यार; संविधान की शपथ लेकर की शादी, रक्तदान भी किया

संक्षेप:

Sun, 30 Nov 2025 02:21 PMNiteesh Kumar भाषा
ओडिशा के ब्रह्मपुर में एक जोड़े ने संविधान की शपथ लेकर शादी की। उन्होंने रक्तदान किया और मेहमानों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। प्रीतिपन्ना मिश्रा और भानु तेजा ने शुक्रवार को एक-दूसरे को माला पहनाई और साथ मिलकर जीवन जीने की शपथ ली। दोनों ने के अलावा विवाह समारोह में आए कई अन्य मेहमानों ने रक्तदान किया और 18 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया।

प्रीतिपन्ना मिश्रा ब्रह्मपुर की रहने वाली हैं और हैदराबाद की एक कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करती हैं। तेजा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के रहने वाले हैं और बेंगलुरु की एक कंपनी में वैज्ञानिक हैं। कुछ साल पहले तेलंगाना की राजधानी में एक संगोष्ठी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। मिश्रा की मां विद्युतप्रभा रथ ने यह पहल की, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और उड़िया लेखिका हैं। ​उन्होंने 2019 में अपने बेटे की शादी भी इसी तरह संपन्न कराई थी।

संविधान को लेकर क्या कहा

विद्युतप्रभा रथ ने कहा, ‘संविधान प्रत्येक भारतीय के लिए एक पवित्र पुस्तक है। यह आवश्यक है कि लोग इसमें निहित आदर्शों के बारे में जानें।’ मिश्रा ने आशा व्यक्त की कि उनका अनूठा विवाह समारोह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। एक अन्य मामले में, केरल के अलप्पुझा की अदालत ने गर्भवती महिला की हत्या के लिए एक महिला को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुहैब एम ने 9 जुलाई, 2021 को अलप्पुझा की अनीता शशिधरन की हत्या के लिए रेजानी को मौत की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने पहले आरोपी और नीलांबूर के मुथुकडमुरी निवासी प्रबीश को 24 नवंबर को मौत की सजा सुनाई थी।

