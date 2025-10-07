ओडिशा में भाजपा नेता पीताबाश पांडा की सनसनीखेज हत्या, घर के पास सीने में मार दी गोली

ओडिशा में भाजपा नेता पीताबाश पांडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर दुख जताते हुए पुलिस को कार्रवाई के दिए हैं।

ओडिशा के गंजम जिले के बरहामपुर में भारतीय जनता पार्टी नेता पीताबाश पांडा की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने सोमवार रात गोली मारकर पांडा की हत्या कर दी। उन पर ब्रह्म नगर स्थित उनके आवास के पास हमला किया गया। भाजपा नेता पीताबाश पांडा पेशे से वकील और ओडिशा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य भी थे। वहीं वह भाजपा के प्रख्यात प्रवक्ता और जाने-माने आरटीआई कार्यकर्ता भी थे।

पुलिस के मुताबिक दो बाइक सवार बदमाशों ने उन पर बिल्कुल नजदीक से गोली चलाई। एक गोली उनके सीने में जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पांडा को आनन-फानन में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीताबाश पांडा का आज सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया।

जांच के लिए तीन टीमें गठित पुलिस को शक है कि हत्या पूर्व नियोजित थी और वह पेशेवर और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि भाजपा नेता को सोमवार रात करीब 10 बजे गोली मारी गई। वहीं एसपी सरवण विवेक एम ने कहा कि जांच के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दिए जांच के आदेश इस बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता की नृशंस हत्या की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत पांडा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और पुलिस को अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आदेश दिया है। माझी ने एक बयान में कहा, “ओडिशा शांतिपूर्ण राज्य है, यहां ऐसी जघन्य कृत्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।”