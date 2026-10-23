ये 21 गांव किसके हैं? NDA के दो दल लड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुलझा पाया

आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच 21 गांवों पर नियंत्रण की कहानी बेहद रोचक है। अब जब से आंध्र ने क्षेत्र में पंचायत चुनाव का ऐलान किया है, तब से ही विवाद एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। खास बात है कि दोनों जगह सरकार NDA दलों की है।

NDA में शामिल TDP यानी तेलुगू देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गांवों के मुद्दे पर ठन गई है। हालांकि, मुद्दा केंद्र नहीं बल्कि राज्यों से जुड़ा है। अब हाल ही में जब आंध्र प्रदेश की तरफ से पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया, तो तनाव और बढ़ गया। इस पूरे विवाद के पीछे 21 गांवों की कहानी है, जिसपर दोनों राज्य दावा करते हैं। मामला हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है।

दरअसल, ओडिशा की तरफ से दावा किया जाता है कि ये गांव उसके कोरापुट जिले के पोटांगी ब्लॉक में आते हैं। जबकि, आंध्र प्रदेश का कहना है कि ये गांव पार्वतीपुरम मण्यम जिले के सालुर ब्लॉक में हैं। साल 1968 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तब अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था।

अचानक गांवों को अपना बोलने लगे ओडिशा और आंध्र प्रदेश 1936 से पहले ये 21 गांव जेपोर एस्टेट से थे। ओडिशा ऐसा दावा करता है। अब जब 1936 में ओडिशा प्रांत बना, तो एस्टेट का एक हिस्सा विशाखापट्टनम जिले में भेज दिया गया। खास बात है कि कोटिया में इन 21 गांवों की ठीक से मैपिंग नहीं हुई। वहीं, जब 1956 में आंध्र प्रदेश बना, तब भी इन गांवों को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई थी।

खास बात है कि जब पता चला यहां बॉक्साइट और ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स का पता चलने के बाद दोनों ही राज्य अपना दावा पेश करने लगे थे।

जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची 1968 में ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तब यथास्थिति बनाए रखने के साथ-साथ अदालत ने कहा था कि यह मामला संसद में ही सुलझाया जा सकता है। रोचक बात यह भी है कि शीर्ष न्यायालय के आदेश को भी दोनों पक्ष अपनी तरह से व्याख्या करते हैं।

यहां रहने वाले दोनों जगहों का मजा ले रहे खबरें हैं कि यहां रहने वाले लोगों के पास दोनों राज्यों के आधार कार्ड समेत अन्य आईडी हैं। यहां मुख्य रूप से कोंध समुदाय के आदिवासी रहते हैं।

चुनाव का क्या चक्कर है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दोनों जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2024 में मतदाताओं ने ओडिशा में वोट डाला और कहा कि उनकी उंगलियों पर स्याही न लगाई जाए। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। खास बात है कि चुनाव एक ही दिन हुए थे।

पंचायत चुनाव पर पहली बार नहीं हुआ विवाद साल 2021 में जब आंध्र प्रदेश में इन विवादित गांवों में पंचायत चुनावों का ऐलान किया था, तब ओडिशा सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं, कोविड 19 का हवाला देते हुए ओडिशा सरकार ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी थी। ऐसा इसलिए किया गया था, ताकि वोटर्स आंध्र प्रदेश की तरफ से लगाए गए बूथ पर वोट डालने न जा सकें। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 17 फीसदी वोटिंग हुई।

जब 2022 में ओडिशा ने यहां पंचायत चुनाव कराए, तो वोटिंग प्रतिशत 76 पर पहुंच गया था। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार के कहने के बाद कुछ गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया था।