महिला कलेक्टर को अश्लील संदेश, थलपति विजय के विधायक का कारनामा, NCW ने लिया संज्ञान

तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी के विधायक के ऊपर एक महिला कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजने का आरोप है। इस मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पूरे मामले पर सात दिनों में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की पार्टी के विधायक सी. अरुल विग्नेश के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने महिला कलेक्टर जे पद्मजा को न सिर्फ अश्लील मैसेज भेजे, बल्कि शराब के नशे में उनके आवास पर भी जाने की कोशिश की। इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब महिला कलेक्टर के पति, जो कि कलेक्टर ही हैं। उन्होंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले पर कार्रवाई की मांग की थी। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है।

महिला आयोग ने सोशल मीडिया साइट पर बयान जारी कर इस मामले का संज्ञान लेने की बात कही है। आयोग की तरफ से कहा कि तमिलनाडु के डीजीपी को इस मामले में तटस्थ जांच की मांग की गई है। आयोग ने कहा कि संबंधित डिजिटल सबूतों का संरक्षण किया जाए और उनकी बिना किसी राजनीतिक दखलअंदाजी के जांच की जाए। इतना ही नहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर राज्य पुलिस से सात दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि महिला लोक अधिकारियों की गरिमा, सुरक्षा को बिना किसी अपवाद के बरकार रखा जाना चाहिए।

टीवीके विधायक ने महिला कलेक्टर को भेजे अश्लील संदेश यह पूरा मामला उस समय सामने आया था, जब महिला कलेक्टर जे पद्मजा के पति शेख अब्दुल रहमान, जो कि स्वयं भी कलेक्टर हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को भी एक शिकायत भेजी गयी है। खबरों के अनुसार, हाल ही में जिला कलेक्टर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें कोई खतरा महसूस हो रहा है।

इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने नेता की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने निष्पक्ष जांच करवाकर ऐक्शन लेने की बात कही है। थलपति विजय के गठबंधन साथी वीसीके थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि अगर विधायक दोषी हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए।

डीएमके ने की कड़े ऐक्शन की मांग इस मामले पर डीएमके की तरफ से जमकर हल्ला बोला गया है। डीएमके ने गुरुवार को ही तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) महेश कुमार अग्रवाल को पत्र लिखकर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के कल्लाकुरिची से विधायक सी. अरुल विग्नेश के खिलाफ ऐक्शन लेने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। इतना ही नहीं उन्होंने जांच के लिए इसे राज्य पुलिस की अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) को सौंपने की मांग की है।

पार्टी के संगठन सचिव आर.एस. भारती की ओर से डीजीपी को दी सौंपे गये ज्ञापन में पार्टी ने विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उन पर यौन उत्पीड़न, अश्लील संदेश भेजने, एक लोक सेवक को डराने-धमकाने और कल्लाकुरिची की जिला कलेक्टर जे.ई. पदमजा के आवास में अनधिकृत रूप से घुसने के आरोप हैं। याचिका में जांच को सीबी-सीआईडी को सौंपने और कलेक्टर तथा उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की गयी है। पार्टी ने कहा कि अगर आरोप सच हैं, तो यह गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। नमें न केवल एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने का मामला है, बल्कि सत्तारूढ़ दल के एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा जिले के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को डराने-धमकाने का प्रयास भी शामिल है। यदि ऐसा आचरण साबित हो जाता है, तो यह 'कानून के शासन' पर सीधा प्रहार है। यह अधिकारियों, विशेषकर महिला अधिकारियों के बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है।

डीएमके नेता ने कहा कि इस शिकायत का उद्देश्य विधायक को पहले से ही दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि, इसमें केवल वही माँगें की गयी हैं जो कानून के अनुसार आवश्यक हैं। इतने गंभीर आरोपों की निष्पक्ष, त्वरित और स्वतंत्र जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। यदि अपराध साबित होते हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति को उसके राजनीतिक पद की परवाह किए बिना कानून के दायरे में लाकर सजा दी जानी चाहिए।