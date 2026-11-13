रामलीला मैदान में होने जा रहा एक और प्रदर्शन, इस बार जुटेंगे OBC संगठन; जाति जनगणना पर भड़के
2027 की जाति जनगणना में सभी जातियों के लिए अलग कोड और ड्रॉपडाउन मेन्यू की मांग को लेकर OBC संगठनों ने 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानें केंद्र सरकार से क्या हैं उनकी प्रमुख मांगें।
देशभर के ओबीसी संगठनों और सामाजिक समूहों ने जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन बुलाया है। संगठनों की मांग है कि 2027 की जनगणना में जातियों की गिनती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में बदलाव किया जाए, ताकि सभी जातियों का सटीक और व्यापक आंकड़ा जुटाया जा सके। बता दें कि इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर 1 नवंबर को कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भी रामलीला मैदान पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था।
सभी जातियों के लिए अलग कोड और ड्रॉपडाउन विकल्प की मांग
गुरुवार (12 नवंबर) को विभिन्न ओबीसी संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से जनगणना के जनसंख्या गणना चरण में ड्रॉपडाउन मेन्यू शामिल करने की मांग की। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग समेत सभी जातियों को अलग-अलग विशिष्ट कोड दिए जाने चाहिए।
संगठनों के मुताबिक, इससे जातियों की पहचान और उनकी गिनती में स्पष्टता आएगी। साथ ही सामाजिक न्याय और विभिन्न समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए सटीक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आंकड़े जुटाए जा सकेंगे।
सरकार ने जाति की जानकारी के लिए खुला कॉलम रखने का फैसला किया
2027 की जनगणना के जनसंख्या गणना चरण के लिए प्रश्नावली तैयार करते समय केंद्र सरकार ने एससी और एसटी को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के लिए जाति की जानकारी देने का खुला कॉलम रखने का फैसला किया है।
इससे पहले 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उस अभ्यास में जातियों के 46 लाख से अधिक नाम सामने आए थे। हालांकि, आंकड़ों में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मौजूदा सरकार ने इसके नतीजों को खारिज कर दिया था।
इसी अनुभव का हवाला देते हुए ओबीसी संगठनों का कहना है कि इस बार सभी जातियों के लिए ड्रॉपडाउन विकल्प और विशिष्ट कोड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आंकड़ों में दोहराव और गलतियों की गुंजाइश कम हो।
योगेंद्र यादव बोले- असमानता समझने और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी जाति जनगणना
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर प्रदर्शन का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक आयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि असमानताओं को समझने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। हर समुदाय की सही तरीके से गिनती होनी चाहिए।
वहीं, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. किरण कुमार ने 2027 की जनगणना को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि सभी जातियों को विशिष्ट कोड देने, ओबीसी के लिए अलग ड्रॉपडाउन विकल्प बनाने और आरक्षण पर लगी 50 फीसदी की सीमा हटाने की मांग की जा रही है। उन्होंने देशभर के छात्रों और ओबीसी युवाओं से 28 नवंबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की।
प्रदर्शन की प्रमुख मांगें:
- 2027 की जनगणना में सभी जातियों के लिए ड्रॉपडाउन मेन्यू की व्यवस्था हो।
- एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की सभी जातियों को अलग-अलग विशिष्ट कोड दिए जाएं।
- ओबीसी समुदाय के लिए अलग ड्रॉपडाउन विकल्प बनाया जाए।
- जातियों की सटीक गणना के लिए मानकीकृत जाति निदेशिका तैयार की जाए।
- आरक्षण पर लगी 50 फीसदी की सीमा हटाई जाए।
हर ओबीसी समुदाय के लिए बने मानकीकृत जाति निदेशिका
डीएमके के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने कहा कि सरकार को एक मानकीकृत जाति निदेशिका तैयार करनी चाहिए। इसके साथ ही हर ओबीसी समुदाय को विशिष्ट कोड दिया जाना चाहिए, ताकि जातियों की सही गणना सुनिश्चित हो सके।
तेलंगाना सरकार में पूर्व मंत्री और ऑल इंडिया ओबीसी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फोरम के राष्ट्रीय संयोजक वी. श्रीनिवास गौड़ ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था जरूरी है, ताकि ओबीसी समुदाय को शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उसका उचित हिस्सा मिल सके।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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