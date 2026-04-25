ओ... बंगाल पुलिस, वापस जाओ; जब मंच से गरजे अमित शाह, बजने लगीं तालियां- देखें VIDEO
पश्चिम बंगाल में भाजपा को जीतने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से राज्य में डटे हुए हैं। इस बीच, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंच से कहते हैं कि ओ बंगाल पुलिस, वापस जाओ। इस पर जनता ने खूब तालियां भी बजाईं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले फेज की वोटिंग में बंपर मतदान हुआ। अब 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग का इंतजार है। इसके बाद, सभी चुनावी राज्यों में चार मई को नतीजे घोषित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से राज्य में डटे हुए हैं और भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। वे दिन में कई रैलियों और रोड शो को संबोधित करते हैं। इस बीच, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह पश्चिम बंगाल की पुलिस के एक जवान से वापस जाने के लिए कहते हैं। उनसे इतना सुनते ही रैली में आए लोग खूब तेज-तेज तालियां बजाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है।
वीडियो अमित शाह की बंगाल रैली का है। इसमें मंच से वे कहते हैं, ‘’बस रहने दो पुलिस, अरे ओ भाई, इसे वापस खींचो कोई। ओ... बंगाल पुलिस जरा वापस जाओ।'' वीडियो देखकर पता चल रहा है कि वह किसी रैली को संबोधित कर रहे थे, जब यह घटनाक्रम हुआ। शाह के इतना कहते ही जनता ने इसे खूब सराहा और जमकर शोर मचाते हुए तालियां बजाईं।
'महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे'
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल की सत्ता में आती है, तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उद्योगों को वापस लाना और राज्य को ''घुसपैठियों से मुक्त'' बनाना उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। हावड़ा में एक रोड शो के दौरान जब शाह से पूछा गया कि यदि भाजपा राज्य में सरकार बनाती है, तो वह सबसे पहले क्या काम करेगी तो उन्होंने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, ''सबसे पहले, हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, उद्योगों को वापस लाएंगे और हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे।''
'चार मई को सब स्पष्ट हो जाएगा'
तृणमूल कांग्रेस के इस दावे पर कि पहले चरण के मतदान में उच्च मतदान प्रतिशत एसआईआर कवायद के खिलाफ जनता के गुस्से को दर्शाता है, शाह ने कहा, ''चार मई को, जिस दिन परिणाम घोषित होंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा।'' राज्य की 152 विधानसभा सीट पर गुरुवार को हुए पहले चरण के मतदान में लगभग 93 प्रतिशत मतदान दर्ज होने के बाद उन्होंने यह टिप्पणी की। दूसरे और अंतिम चरण में होने वाले शेष 142 सीट के मतदान को लेकर उनकी अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, ''हम मतदान समाप्त होने के बाद इस बारे में बात करेंगे।'' पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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