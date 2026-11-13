बेवफा निकले जेनसेन हुआंग, अब कौन बनेगा Nvidia का बॉस कौन? रेस में भारतीय मूल के 3 दिग्गज

Nvidia के नए CEO की तलाश में तीन भारतीय मूल के दिग्गजों के नाम चर्चा में हैं। संजय मेहरोत्रा, निकेश अरोड़ा और थॉमस कुरियन में कौन हुआंग की जगह ले सकता है?

चीनी एग्जीक्यूटिव ऐलिस हुआंग (दाईं ओर) एनवीडिया (Nvidia) के चीफ एग्जीक्यूटिव और सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग (बाईं ओर, काले कपड़े में, कैमरे की तरफ पीठ किए हुए)

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल Nvidia में नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए CEO की तलाश शुरू हो गई है। कंपनी के सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके उत्तराधिकारी की तलाश के बीच तीन भारतीय मूल के टेक्नोलॉजी दिग्गजों के नाम चर्चा में हैं। इनमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के प्रमुख निकेश अरोड़ा और गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन शामिल हैं।

Nvidia में स्थायी CEO की नियुक्ति होने तक कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभालेंगी। कंपनी के बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नए प्रमुख के चयन के लिए आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

तीन भारतीय मूल के दिग्गजों के नाम क्यों चर्चा में? Nvidia के नए CEO की तलाश में जिन तीन भारतीय मूल के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी और बड़ी कंपनियों का नेतृत्व करने का लंबा अनुभव है।

1. संजय मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का लंबा अनुभव रखते हैं। उन्होंने इस उद्योग में तेजी और मंदी के कई दौर के बीच Micron का नेतृत्व किया है।

उनके कार्यकाल में कंपनी के शेयरों में 2,700 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग और मेमोरी चिप्स की अहम भूमिका रही है।

2. निकेश अरोड़ा निकेश अरोड़ा साल 2018 से साइबर सिक्योरिटी कंपनी Palo Alto Networks का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी ने AI आधारित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपना विस्तार किया है।

पालो ऑल्टो नेटवर्क्स से पहले वह सॉफ्टबैंक के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने Google में भी करीब एक दशक तक काम किया है।

3. थॉमस कुरियन थॉमस कुरियन गूगल क्लाउड के CEO हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक बाजार में गूगल क्लाउड की प्रमुख भूमिका है।

उनकी जिम्मेदारियों में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और AI सेवाएं शामिल हैं। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के संचालन और कॉरपोरेट ग्राहकों के साथ काम करने का उनका अनुभव उन्हें इस पद के संभावित दावेदारों में शामिल करता है।

इन नामों पर भी हो सकता है विचार Nvidia के नए CEO की तलाश सिर्फ इन तीन भारतीय मूल के अधिकारियों तक सीमित नहीं है। कंपनी के CFO कोलेट क्रेस और वाइस प्रेसिडेंट इयान बक के नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं।

इयान बक ने CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी प्लेटफॉर्म ने Nvidia के ग्राफिक्स प्रोसेसर को आधुनिक AI कंप्यूटिंग के लिए महत्वपूर्ण बनाने में मदद की। बाहरी उम्मीदवारों में Arm के CEO रेने हास और ऐप्पल के चीफ हार्डवेयर ऑफिसर जॉनी स्रूजी के नाम भी चर्चा में हैं।

क्यों खाली हुई Nvidia के CEO की कुर्सी? Nvidia के सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से CEO पद छोड़ने का फैसला किया। कंपनी ने यह कदम उनके कथित विवाहेतर संबंधों को लेकर सामने आई खबरों के बीच उठाया। इन खबरों में एक ऐसी कारोबारी महिला का भी जिक्र है, जिस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीनी जासूस होने का संदेह बताया गया है।

जेनसेन हुआंग ने अपनी पत्नी, बच्चों और कर्मचारियों से माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की है। इन आरोपों के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और जांच की मांग भी उठी है। हालांकि, Nvidia ने कहा है कि उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि कंपनी के गोपनीय रहस्य या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां खतरे में पड़ी हैं।

30 साल से अधिक समय तक जेनसेन हुआंग ने संभाली कंपनी की कमान जेनसेन हुआंग ने 1993 में Nvidia की सह-स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में कंपनी ने ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी से दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक्नोलॉजी कंपनियों में अपनी जगह बनाई। साथ ही AI प्रोसेसर की दुनिया में भी Nvidia एक प्रमुख सप्लायर बनकर उभरी।