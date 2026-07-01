न्यूटन पायलट थे, हंपी बना कोणार्क; स्कूली किताबों में सैकड़ों गलतियां; दोबारा छापेगी सरकार

ओडिशा में स्कूली बच्चों की किताबों में बड़ी मात्रा में गलतियां मिलने पर सरकार ने इन्हें बदलने का फैसला लिया है। ओडिशा की मांझी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह इन किताबों को वापस लेगी और सुधार के बाद नई किताबें बच्चों तक पहुंचाईं जाएगीं।

ओडिशा में कक्षा एक से लेकर आठ तक के बच्चों के लिए छापी गई किताबों में हजार से ज्यादा गलतियां सामने आने के बाद भाजपा सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई है। लगातार विपक्ष के हमलों के बीच सरकार ने 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। बुधवार को ओडिशा सरकार ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार इन सभी किताबों को सुधार के साथ फिर से छापेगी और बच्चों तक पहुंचाएगी। बता दें, वर्ष 2026-27 के लिए छापी गई पाठ्यपुस्तकों में करीब 1600 से ज्यादा गलतियों की बात सामने आई है। हालांकि, ओडिशा सरकार ने गलतियों की संख्या के बारे में कहा कि विपक्ष इसे ज्यादा बता रहा है।

राज्य के स्कूल और जन शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी एन. थिरुमला नाइक ने इस पूरे घटनाक्रम पर मांझी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "नई पाठ्य पुस्तकों को सुधार के साथ जल्दी ही छात्रों के बीच तक पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल हमारे प्रोफेसर और शिक्षाविद इनकी जांच कर रहे हैं। समीक्षा पूरी होने के बाद इन्हें स्कूलों में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आधिकारिक बेवसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि अगर किसी छात्र तक हार्डकॉपी न पहुंच पाए, तो वह सॉफ्ट कॉपी के साथ अपना काम कर सके।" शिक्षा मंत्रालय के समय ने नई किताबों को बांटने को लेकर अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं दिया।

क्या है मामला? दरअसल, यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ था, जब ओडिशा में सरकार की तरफ से दी जाने वाली किताबों में बड़े स्तर पर गलतियां सामने आई थीं। विपक्ष के आरोपों के मुताबिक लाखों की संख्या में छापी गई इन किताबों में 1600 से ज्यादा गलतियां हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें हंपी के स्मारक को कोणार्क सूर्य मंदिर दिखा दिया है। तो वहीं मशहूर वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूजन को एक पायलट बता दिया। इतना ही नहीं ओडिशा की विधानसभा की जगह पर कर्नाटक विधानसभा की इमारत दिखाई गई है। इतना ही नहीं कक्षा पांचवी की अंग्रेजी की किताब में बॉलीवुड फिल्म के 'हम दिन दे चुके सनम' के निबूंडा, निबूंडा गाने को छाप दिया गया और ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों को झारखंड का हिस्सा बताया गया था। चूंकि, स्कूल में कच्ची उम्र के छात्रों के मन पर किताबों में देखी गई तस्वीरों और पढ़े गए पाठों का बहुत ज्यादा असर होता है। इसलिए विपक्ष इसे बच्चों की नींव के साथ खिलवाड़ करार दे रहा है।

विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेडी ने इस मामले में राज्य शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ के इस्तीफे की मांग की है। मामले को बढ़ता देख मुख्यमंत्री मांझी ने मामले से जुड़े चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ओडिशा सरकार के मुताबिक, निलंबित अधिकारियों में ओडिशा जन शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज पाढ़ी शामिल हैं। इसके अवाला तीन और अधिकारियों पर भी सरकारी गाज गिरी है।

हर किताब की जांच होगी- ओडिशा सरकार केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई इन किताबों में बड़े स्तर पर खामियां सामने आने के बाद मांझी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बुधवार को इसका असर दिखाई दिया। मुख्य सचिव नाइक ने कहा कि सरकार किताबों को अंतिम छपाई के लिए भेजने से पहले अभिभावकों, विषय विशेषज्ञों और आम जनता से फीडबैक लेगी। इन सुझावों को जांचने के बाद ही अगले स्तर पर छपाई की जाएगी। ओडिशा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से पाठ्यपु्स्तकें और भी ज्यादा पारदर्शी बनेगीं।

गौरतलब है कि इस मामले के सामने आने के बाद राज्य की मांझी सरकार भी ऐक्शन मोड में हैं। सरकार ने तीन सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की है, जो इस पूरे मामले में हुई गड़बड़ी की जांच करेगी।