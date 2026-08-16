ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काम नहीं आए परमाणु हथियार, अब नाम तक नहीं ले रहा पाकिस्तान; रिपोर्ट में खुलासा

आखिर पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में यह यू-टर्न क्यों लिया? रिपोर्ट इसे पाकिस्तानी सेना के सीधे राजनीतिक हितों से जोड़कर देखती है। पाकिस्तान में सेना लंबे समय से अपनी साख और वैधता के एक बड़े संकट से गुजर रही थी।

India-Pakistan: मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी एजेंसी बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के साथ हुए इस संघर्ष ने पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत को अब परमाणु हथियारों के बल पर अब और नहीं डरा सकते हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार का ध्यान परमाणु हथियारों से हटकर अपनी पारंपरिक सैन्य ताकत को मजबूत करने पर केंद्रित हो गया है।

आपको बता दें कि मई 2025 में कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया था। इसके जवाब में भारत ने बेहद आक्रामक कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बहुत गहराई तक घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। यह दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच एक सीधा और बेहद तनावपूर्ण सैन्य टकराव था। रिपोर्ट बताती है कि इस संकट के दौरान पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि उसके परमाणु हथियार न तो भारत को इस हमले से रोक पाए और न ही संकट शुरू होने के बाद पाकिस्तान को कोई निर्णायक समाधान दे सके।

बैकसीट पर गए परमाणु हथियार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि कैसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की कहानी में परमाणु हथियारों की भूमिका बदल रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत मई 2026 में देखने को मिला। मई 2026 में पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए संघर्ष की पहली बरसी को मार्का-ए-हक के नाम से मनाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान इसी महीने में 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद से यौम-ए-तकबीर भी मनाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार और सेना ने 'मार्का-ए-हक' का तो खूब महिमामंडन किया और इसे एक बड़े राष्ट्रीय आख्यान के रूप में पेश किया, लेकिन 'यौम-ए-तकबीर' यानी परमाणु परीक्षणों की बरसी को लगभग भुला दिया गया। इस साल परमाणु परीक्षणों का कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया गया और मीडिया ने भी इसे खास तवज्जो नहीं दी। सरकार और सेना के बड़े अधिकारियों ने केवल सोशल मीडिया पर कुछ बयान देकर औपचारिकता पूरी कर ली।

यह बदलाव इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि पाकिस्तान में इस समय शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML-N) की सरकार है, जो हमेशा से 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों का श्रेय लेती रही है। इस्लामाबाद की सड़कों पर लगे पोस्टरों और होर्डिंग्स से भी परमाणु मिसाइलें गायब थीं। उनकी जगह सेना की उपलब्धियों, सैन्य जनरलों और युद्ध के मैदान की कथित सफलताओं के चित्र लगाए गए थे। अमेरिकी संस्था का मानना है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया बदलाव है।

सैन्य ताकत को क्यों मिल रही है प्रमुखता? आखिर पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में यह यू-टर्न क्यों लिया? रिपोर्ट इसे पाकिस्तानी सेना के सीधे राजनीतिक हितों से जोड़कर देखती है। पाकिस्तान में सेना लंबे समय से अपनी साख और वैधता के एक बड़े संकट से गुजर रही थी। जनता के बीच सेना की छवि को काफी नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट का तर्क है कि सेना की छवि सुधारने और जनता का समर्थन हासिल करने के लिए परमाणु हथियारों का कोई खास फायदा नहीं है। बम का जश्न मनाकर जनता की सहानुभूति नहीं जीती जा सकती है। इसके उलट, युद्ध के मैदान में सेना की सफलताएं और उनकी बहादुरी की कहानियां जनता को ज्यादा प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना खुद को देश के असली रक्षक के रूप में पेश करने के लिए अपनी सैन्य उपलब्धियों का प्रचार कर रही है। इसके ठोस प्रमाण भी मिलने लगे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने रक्षा बजट में भारी इजाफा किया है और एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना की है, जो पारंपरिक हथियारों पर उसके बढ़ते फोकस को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

हवा-हवाई साबित हुआ दावा दशकों से पाकिस्तान पूरी दुनिया और भारत को फुल-स्पेक्ट्रम डिटरेंस की धमकी देता आ रहा था। इस सिद्धांत का मतलब यह था कि पाकिस्तान के पास हर स्तर के हमले का जवाब देने के लिए परमाणु हथियार तैयार हैं और इसी डर से कोई उस पर हमला नहीं करेगा। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट इस दावे की धज्जियां उड़ाती है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि यह दावा बहुत बड़ा था, लेकिन पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। मई 2025 का 'ऑपरेशन सिंदूर' इस बात का सबसे बड़ा सुबूत है। परमाणु हथियारों का डर भारत को पाकिस्तान की सीमा में गहराई तक घुसकर वार करने से नहीं रोक सका। भारत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर बमबारी की और जब पाकिस्तान ने जबावी कार्रवाई की कोशिश की तो भारत ने उसके 11 एयरबेस को भी निशाना बनाया। इस घटना ने पाकिस्तान के रणनीतिकारों के सामने यह सच ला दिया कि संकट के समय परमाणु हथियारों की धमकियां काम नहीं आतीं।

एक बड़ी समस्या बन गए परमाणु हथियार इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें बताया गया है कि कैसे परमाणु हथियारों ने पाकिस्तान की मदद करने की बजाय उसके हाथ बांध दिए थे। जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब भारत ने मिसाइल हमले किए तो पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह जवाब कैसे दे। अगर पाकिस्तान कोई सामान्य मिसाइल भी भारत की तरफ दागता तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा था कि भारत उसे एक परमाणु हमला समझ ले और इसके जवाब में कोई बहुत बड़ी और विनाशकारी कार्रवाई कर दे। इस डर और गलतफहमी की आशंका ने पाकिस्तान को कोई भी कड़ा कदम उठाने से रोक दिया। जिन हथियारों को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी ढाल समझता था संकट के समय वही उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गए।

खतरे के निशान तक पहुंच गया था विवाद रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मई 2025 में टकराव अपने अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गया था। ऐसी खबरें थीं कि अमेरिका द्वारा युद्धविराम का ऐलान करवाने से ठीक पहले, पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला ली थी या बुलाने की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि यह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला लेती है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक असल में हुई या नहीं यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अहम बात यह है कि संकट इस स्तर तक पहुंच गया था कि परमाणु कमांड और कंट्रोल की बातें सार्वजनिक चर्चा में आ गई थीं। इसका मतलब था कि गलती की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी और हालात को तुरंत शांत करने की सख्त जरूरत थी। आखिरकार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के चलते युद्धविराम हुआ और एक बड़ा विनाश टल गया।