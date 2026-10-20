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CM विजय के रोड शो में रास्ता रोकने पर NTK उम्मीदवार गिरफ्तार, DMK ने कार्रवाई की निंदा की

By Shubham Sharma
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चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री विजय के रोड शो के कारण पुलिस ने कार्तिका को प्रचार की अनुमति नहीं दी थी, जिसके विरोध में उन्होंने धारापुरम-मुलानूर मुख्य मार्ग पर विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम किया था।

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चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री विजय के रोड शो के कारण पुलिस ने कार्तिका को प्रचार की अनुमति नहीं दी थी।

तमिलनाडु की धारापुरम विधानसभा सीट पर हाल ही में (6 अक्टूबर 2026) हुए उप-चुनाव में नाम तमिलर काची (NTK) की उम्मीदवार रहीं एम. कार्तिका और उनके पति मुरुगचंद्र कुमार को मंगलवार तड़के पुलिस ने उनके कोयंबटूर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया।

यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के रोड शो के दौरान रास्ता जाम करने और कथित विवादित बयानबाजी से जुड़े एक मामले में की गई है। इस कार्रवाई के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक हलकों में तीखा आक्रोश फैल गया है और विपक्षी दलों ने सत्ताधारी टीवीके (TVK) सरकार पर "राजनीतिक प्रतिशोध" का आरोप लगाया है।

किस मामले में हुई गिरफ्तारी?

धारापुरम पुलिस के अनुसार, कार्तिका और उनके पति सहित 8 लोगों पर उप-चुनाव से ठीक दो दिन पहले मामला दर्ज किया गया था।

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चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री विजय के रोड शो के कारण पुलिस ने कार्तिका को प्रचार की अनुमति नहीं दी थी, जिसके विरोध में उन्होंने धारापुरम-मुलानूर मुख्य मार्ग पर विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम किया था।

इसके अलावा, एनटीके का पार्टी बैनर हटाए जाने पर पुलिस स्टेशन का घेराव करने और मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भी उन पर केस दर्ज थे।

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए उप-चुनाव में एनटीके की महिला विंग की राज्य समन्वयक कार्तिका को सत्ताधारी दल TVK की उम्मीदवार पी. सत्यभामा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

तड़के 10 पुलिसकर्मियों ने घसीटा: NTK का गंभीर आरोप

नाम तमिलर काची (NTK) ने पुलिस की इस कार्रवाई को बर्बर और लोकतंत्र विरोधी बताया है।

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एनटीके आईटी सेल ने 'X' पर पोस्ट कर दावा किया कि पुलिस ने तड़के बिना किसी पूर्व सूचना के छापेमारी की और कार्तिका को कपड़े तक बदलने का अवसर नहीं दिया।

पार्टी ने आरोप लगाया कि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन में 7 घंटे तक बिठाकर रखा। मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दी गई। यह पूरी तरह से "अधिनायकवाद और तानाशाही" है।

सीमन और स्टालिन का मुख्यमंत्री विजय पर हमला

कार्तिका की गिरफ्तारी पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार को आड़े हाथों लिया है।

सीमन ने गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे फर्जी केस और टीवीके सरकार का "राजनीतिक प्रतिशोध" करार दिया।

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टीवीके सरकार पर निशाना साधते हुए स्टालिन ने कहा, "अतीत में जब कार्तिका ने डीएमके और हमारे नेताओं की आलोचना की थी, तब हमने उन्हें जेल भेजने या चुप कराने के बजाय अपनी नीतियों पर कायम रहकर वैचारिक जवाब दिया था। लेकिन टीवीके सरकार सहिष्णुता और लोकतांत्रिक भावना से परे एक निरंकुश शासन की तरह व्यवहार कर रही है।"

AIADMK समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी बयान जारी कर आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव के दौरान दर्ज मुकदमों का इस्तेमाल कर विरोधियों और विपक्षी महिला नेताओं को निशाना बना रही है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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