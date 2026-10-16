कांग्रेस में नेहा बोरा को मिली तवज्जो तो भड़क गई NSUI, वॉट्सऐप ग्रुप का नाम बदल लिखा- We The Chhotu
NSUI समेत अन्य संगठन के युवाओं को राहुल गांधी ने चाय पर बुलाया था। यहीं पर नेहा बोरा का मामला भी उठा लेकिन उस पर हल नहीं लिकला। सूत्रों के हवाले से बताया है कि राहुल गांधी द्वारा शिकायत को नजरअंदाज किए जाने के बाद एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने ग्रुप का नाम बदल दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शनों में लेफ्ट संगठन आईसा की छात्रनेता नेहा बोरा काफी सुर्खियों में हैं। न सिर्फ वह हर प्रदर्शन में हिस्सा लेती हैं, बल्कि कांग्रेस में भी उन्हें काफी तवज्जो मिल रही है। इससे कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI में ही नाराजगी फैल गई है। यहां तक कि राहुल गांधी से इस बारे में बात करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो एनएसयूआई के ऑफिशियल ग्रुप का नाम ही एक कार्यकर्ता ने बदल दिया। नाम बदलकर We The Chhotu कर दिया गया।
एनएसयूआई समेत अन्य संगठन के युवाओं को राहुल गांधी ने चाय पर बुलाया था। यहीं पर नेहा बोरा का मामला भी उठा लेकिन उस पर हल नहीं लिकला। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राहुल गांधी द्वारा शिकायत को नजरअंदाज किए जाने के बाद एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने ग्रुप का नाम बदल दिया। दरअसल, 12 अक्टूबर को कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे।
कांग्रेस के प्रदर्शन में नेहा बोरा सबसे आगे चलीं
सुप्रीम कोर्ट तक गए मार्च में आईसा की छात्रनेता नेहा बोरा को राहुल गांधी ने सबसे आगे चलवाया था। नेहा और प्रियंका गांधी मार्च में सबसे आगे चल रही थीं, जबकि राहुल दोनों के थोड़ा सा पीछे थे। इसके अलावा, बस में भी नेहा बोरा को बिठाया गया था। इससे एनएसयूआई में काफी विरोध होने लगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक ट्रक, जिसमें राहुल समेत बड़े नेता ही खड़े थे, वहां भी नेहा बोरा को जगह दी। इस पूरे मार्च में एनएसयूआई के विनोद जाखड़ भी शामिल थे, लेकिन न तो वे ट्रक पर दिखे और न ही नेहा बोरा की तरह उन्हें सुर्खियां मिल सकीं। आईसा लेफ्ट संगठन का स्टूडेंट विंग है, जबकि एनएसयूआई कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। इसके बाद, विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेहा बोरा को मीडिया के सामने बोलने का मौका मिला था।
मेहनत कर रही थी एनसयूआई, जगह मिली नेहा को
सूत्रों के अनुसार, एनएसयूआई के नेताओं को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जब वे भी प्रोटेस्ट में इतनी मेहनत कर रहे थे, तब उस जगह पार्टी के बजाए लेफ्ट की नेहा बोरा को तवज्जो दी गई। कांग्रेस और लेफ्ट भले ही केरल जैसे राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन में दोनों दल शामिल हैं। भाजपा को घेरने के समय दोनों दल एक साथ आ जाते हैं। वहीं, विभिन्न यूनिवर्सिटी के चुनावों में भी एनएसयूआई और आईसा एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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