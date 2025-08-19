ट्रंप की धमकियों के बीच सुधर रहे भारत और चीन के रिश्ते, अजित डोभाल ने दिया बड़ा अपडेट

भारत और चीन के बीच यह मीटिंग ऐसे समय पर हो रही है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है। ट्रंप पहले ही भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा चुके हैं। वहीं, चीन पर अमेरिका ने 30 प्रतिशत शुल्क लगाया है।

अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच भारत और चीन के रिश्ते मजबूत होते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में सुधार हुआ है। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई सैनिकों में झड़प के बाद चीन और भारत के रिश्ते तल्ख हो गए थे। इसका असर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी देखा गया था।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी से चर्चा के दौरान डोभाल ने कहा, '...रुझान अच्छा रहा है। सीमाएं शांत हैं। शांति और सद्भावना बनी हुई है। हमारे द्विपक्षीय संबंध भी और मजबूत हुए हैं। और हम सबसे ज्यादा आभारी हमारे नेताओं के लिए हैं, जो बीते अक्टूबर में कजान में मिले थे। वह नया चलन लाने में सफल रहे और हमें इसका काफी लाभ हुआ है। नए माहौल ने हमें अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका दिया है।'

चीन का जवाब यी ने कहा, 'हम दोनों पक्षों को हमारे नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। रणनीतिक बातचीत के जरिए साझा भरोसा बढ़ाया जाए। सहयोग के जरिए साझा हितों में विस्तार किया जाए और सीमा से जुड़े मुद्दों का खासतौर से समाधान किया जाए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने संबंध में आगे बढ़ सकें।'

उन्होंने कहा, 'अभी एक छोटी मीटिंग में ही हमने विस्तार से बात की। बड़ी बैठक में मैं और आम सहमति बनाने और दिशा तय करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं...।'

उन्होंने कहा, 'सीमा से जुड़े सवालों को लेकर मैं दिल्ली में इस नए दौर की बैठक के लिए मिलकर खुश हूं। बीते कुछ सालों में जो झटके हमें लगे हैं, वो दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थे। बीते साल अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने कजान में अहम बैठक की। बैठक में हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर जोर दिया गया और सीमा से जुड़े मुद्दे के समाधान पर बात की गई।'